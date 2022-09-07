俄與中印等國聯合軍演 普亭視察

即使俄烏戰事尚未停歇，普亭總統仍親自參加由俄國主導的東方22聯合軍事演習。（美聯社）

俄國 與中國、前蘇聯國家等多國舉行聯合軍事演習，俄羅斯總統普亭 6日到遠東軍演現場視察，凸顯俄國欲在俄烏戰爭情勢緊張之際展現軍事能力，北京 則盼傳遞與俄關係強化的訊息。

這場多國聯合軍演1日到7日登場，不僅展現中俄日益強化的國防關係，也將展現莫斯科在烏克蘭的軍事行動未落幕前，仍有足夠兵力和軍備參加大型軍演。

俄國國防部表示，「東方-2022」(Vostok 2022)軍演涵蓋七個遠東靶場和日本海，動員逾5萬名士兵、5000項武器，包括140架飛機和60艘艦艇，參與國家包括前蘇聯國家、中國、印度、寮國、蒙古、尼加拉瓜和敘利亞。

中國媒體報導，北京派遣超過2000名士兵、300多輛軍車、21架戰鬥機和三艘艦艇參與演習；這是中國同時派遣三個軍種參與同一場聯俄軍演，顯示兩國關係在普亭2月24日派兵侵烏後更加密切。

中俄海軍同時在日本海聯合訓練，操演維護海上通訊並支援沿岸地面部隊等。

英國國防智庫「皇家聯合軍事研究所」(Royal United Services Institute)國際安全研究主任梅爾文(Neil Melvin)表示，這場軍演的用意在「告訴西方國家及其亞洲盟友，這是需要考慮的新興國家與軍事關係」。

中俄近年多次聯合軍演，包括在日本海及東海進行海事演練和長程轟炸等；俄國去年首度在軍演中，派兵部署至中國境內。

中國向來拒絕批評俄國在烏克蘭的軍事行動，抨擊美國和北大西洋公約組織(NATO)挑釁莫斯科，痛斥西方國家制裁俄國；莫斯科政府則在美國眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)訪台事件中，力挺北京。

AP：習普強化戰略關係抗美

美聯社報導，俄國總統普亭與中國國家主席習近平發展穩固私人情誼以強化「戰略夥伴關係」，對抗共同敵人美國；儘管中俄過去拒絕軍事結盟，但普亭已表示不排除這項前景。

梅爾文分析，北京希望展現強化與俄國的國防關係，但中國並無法在經濟方面支持俄國，畢竟中國的核心利益在北美及歐洲市場。

梅爾文指出，考量西方制裁俄國，「中國企業必須謹慎拿捏與俄國的經濟關係，在許多情況下，中企認為風險太高」。