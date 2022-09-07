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俄烏戰前線不力？美情報：俄向北韓買數百萬枚砲彈

編譯郭宣含／綜合6日電
五角大廈6日證實俄羅斯自北韓購買軍火，補充烏俄戰場的消耗。圖為北韓金正恩與俄斯普亭2019年4月在海参崴會面。(路透)
五角大廈6日證實俄羅斯自北韓購買軍火，補充烏俄戰場的消耗。圖為北韓金正恩與俄斯普亭2019年4月在海参崴會面。(路透)

美國最新情報發現，俄羅斯國防部正向北韓採購數百萬枚火箭和砲彈，不過目前尚無跡象顯示北韓武器已交付或送至烏克蘭戰場上；美國官員評估，由此可見俄國戰事和國防工業製造不順，但遭俄國駁斥為假消息。

國防部發言人萊德(Pat Ryder)6日表示：「我們收到的資訊是俄國特別要求買砲彈。」萊德指出，美國見到許多俄國接洽北韓的跡象，但無其他細節，包括是否已交錢或者是否有任何貨物正在運送。

「這顯示且暗示俄國體認到自己的處境，即其對戰烏克蘭時物流和自給自足的能力。」萊德代表聯邦政府首次公開評估此機密，「我們評估俄國前線之戰不太順利。」

柯比：俄絕望崩潰跡象

白宮國安會發言人柯比(John Kirby)6日表示，目前無跡象顯示武器採購已發生，或者北韓砲彈已送至烏克蘭戰場；柯比指出，俄國與北韓的對話「不過是另一個俄國崩潰的跡象。」

柯比表示：「俄國之前跟伊朗買無人機，現在要向北韓買砲彈，這顯示俄國國防工業因為戰爭而緊繃，也顯示俄國絕望到得向伊朗和北韓這樣的國家尋求協助。」

美國情報官員認為，俄國未來可能再向北韓購買更多軍事設備。此機密消息最先由紐約時報報導。

柯比引述美國情報顯示，俄國向北韓尋求數百萬枚砲彈，但未提供進一步細節。

萊德解釋解密此情報是因為此機密涉及俄國對烏克蘭正在進行的軍事行動，俄國企圖聯繫國際穩定性紀錄不佳的伊朗和北韓。

五角大廈發言人賴德6日證實俄羅斯自北韓購買軍火，補充烏俄戰場的消耗。(美聯社)
五角大廈發言人賴德6日證實俄羅斯自北韓購買軍火，補充烏俄戰場的消耗。(美聯社)

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞(Vassily Nebenzia)回應，美國該情報「是另一個廣傳的假消息」，「我只能一笑置之。」

普亭、金正恩書信互動

另一方面，北韓企圖趁歐洲和西方疏遠俄國時與莫斯科加強關係，北韓將烏克蘭危機怪罪給美國，並譴責西方的霸權政策；北韓也暗示有意派工人協助重建俄國在烏克蘭東部占領的區域，此外，北韓駐莫斯科大使最近會晤烏東地區特使，並樂見「勞務移民領域」的合作。

俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)和北韓領導人金正恩最近頻頻寫信往來，雙方均呼籲兩國有全方位、戰略與戰術的合作；普亭在2000年選舉後積極恢復與北韓關係，以重拾傳統的地區影響力，並鞏固更多盟友以跟美國談條件。

俄國 北韓 烏克蘭

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