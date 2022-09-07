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美500億元晶圓業抗中啟動 280億獎勵製造高階晶片

記者張聲肇／綜合報導
自新冠疫情和俄烏戰爭以來，晶片成了全球關切的戰略物資。美國國會不僅通過晶片法案，拜登總統並倡議籌組民主國家的晶片聯盟，減少對外國的依賴。(美聯社)
自新冠疫情和俄烏戰爭以來，晶片成了全球關切的戰略物資。美國國會不僅通過晶片法案，拜登總統並倡議籌組民主國家的晶片聯盟，減少對外國的依賴。(美聯社)

美國6日公布總金額超過500億元晶圓業對抗中國計畫啟動，其中280億元設立「美國晶片基金」，獎勵業者建立高端晶片的製造與封裝廠，並擴大現有產能；這是數十年來美國在策略性產業上最大規模的政府投資

最晚明年2月 受理企業申請

商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)6日表示，商務部的目標是最晚明年2月開始受理企業的半導體晶片資助申請，明年春天就可開始撥款。

100億擴大產能 110億獎勵研發

這筆經費中，100億元用來擴大老一代晶片業的產能，生產供汽車、通訊科技等業者使用的晶片；另110億元用來獎勵研發。

國會7月通過這筆預算，意在鼓勵美國自己生產「戰略上很重要」的半導體，並研發新一代的晶片，拜登總統8月簽署晶片法案。拜登政府說，美國產業過度仰賴外國進口的晶片，問題嚴重到威脅國安的地步，這筆投資可減低美國對國外供應鏈的依賴。

拜登總統7月25日在白宮舉行有關晶片國造的計畫與法案。(美聯社)
拜登總統7月25日在白宮舉行有關晶片國造的計畫與法案。(美聯社)

策略產業逾半世紀最大政府投資

雷蒙多說，這是一生僅有一次、一代僅有一次的機會，可以確保國家安全，振興美國產業，重振美國的研發創新能力。「雖然事態緊急，我們更需把事情做好做對。」

業界專家則說，這是至少半個多世紀以來，美國工業政策意義最重大的政府投資。

台海危機 引發晶片供貨隱憂

這項計畫的主要背景是，台灣生產全球所需高階晶片三分之二以上，在北京對台灣威脅日增之下，引發憂心；而純就經濟角度來看，半導體供應短缺也是全球通貨膨脹的原因之一，因為電子產品、家電器材和汽車等對晶片的需求量很大，運送時間和貨品成本價格因此增加。

不僅智慧型手機、心律調節器、咖啡機等民生用品需要用到晶片，高端科技如量子電腦、人工智能和無人機，也無不需要用到先進的半導體。

拜登簽署晶片法的目的在加強美國在科學和科技方面對中國的競爭力。藉由提供美國晶片製造補助及更多研發資金，這項法案盼能緩和從汽車、武器、洗衣機到電玩遊戲機等各項產品所需晶片面臨的持續短缺。

期中選舉即將到來，拜登政府有選票壓力，須向選民證明，善用這筆經費，可以吸引美商返國投資，運用細節由商務部負責，包括審核適合獎勵的廠商並監督其營運。

商務部說，美國仍執晶片設計能力的世界牛耳，但高端晶片的製造已喪失競爭優勢，而近年來，中國卻在製造方面步步緊追，新廠成立的速度令人驚心。

接受補助 10年內不得在中投資高端晶片

接受該計畫補助的業者，未來至少十年不得在中國或其他「令人關切的國家」投資高端晶片的生產與研發，違者將收回補助款。計畫款亦不得用來購回自己公司的股票，這樣，納稅人的錢就不會圖利晶圓業的大股東。

晶片 投資 拜登

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