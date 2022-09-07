俄中天然氣交易 改用盧布、人民幣 引發結盟聯想

俄國指中國同意用盧布或人民幣支付進口俄國的天然氣，成了西方國家圍堵俄國的一個重要破口。圖為在俄羅斯的普里戈羅德內港，裝運液化天然氣的貨輪。(美聯社)

俄羅斯國營「俄羅斯天然氣 工業公司」(Gazprom)和「外貿銀行」(VTB)6日均宣布改變支付方式，Gazprom將改用人民幣和盧布交易，而非美元；VTB則成為俄國 首家以人民幣轉帳給中國的銀行，不再採用全球銀行金融電信協會(SWIFT)支付系統；此舉可望繞過國際制裁，給外界產生中俄結盟之虞。

俄國國營能源巨擘Gazprom6日宣布簽訂一份協議，天然氣支付貨幣 將從美元轉換成人民幣和盧布。

有線電視新聞網(CNN)報導，俄國此轉變可望降低對美元、歐元等其他強勢貨幣的依賴，這也是俄國自侵略烏克蘭並遭西方制裁以來便持續加強的行動。

Gazprom執行長米勒(Alexei Miller)表示，以俄幣盧布和中國人民幣支付，對Gazprom和中國國營的中國石油天然氣集團均有利，「能簡化計算、成為其他企業的優良示範，還能進一步帶動雙邊經濟發展。」

Gazprom並未提供此計畫的細節，也未談論何時開始轉換支付貨幣。

有鑑於俄國因烏克蘭戰爭遭西方制裁，限制其進入美元和歐元市場，俄國對人民幣的需求自2月24日以來持續攀升。俄國一直試圖加強與中國和其他非西方國家的經濟關係；俄國在入侵烏克蘭前夕，和中國簽訂金額3750億元的標誌性協議，延長對中國的天然氣供應。

遭西方制裁的VTB也在6日宣布，VTB已設置一套對中國的轉帳系統，不採用支持全球交易的SWIFT支付系統。

VTB執行長科斯丁(Andrei Kostin)在聲明中指出：「新方式將使大量實體拒以美元和歐元進行國際付款，人民幣轉帳系統啟用後，將大幅簡化俄國企業和中國夥伴的作業，提高人民幣在俄國的普及度。」

國防情報局(FIA)前情報官員蕾貝卡‧柯弗勒(Rebekah Koffler)告訴福斯數位新聞網(Fox News Digital)：「這是中俄戰略夥伴關係升溫的另一個例子。」

柯弗勒表示，俄國開始對中國以人民幣交易，等於協助中國在2049年前達到取代美元，成為國際主要貨幣和交易貨幣的目標。

柯弗勒警告，拜登政府政策促使美國兩大敵手更團結靠近，俄國制裁雖然具道德吸引力，但卻不切實際，因為這些制裁長期下來將對美元在國際金融系統的地位造成破壞性影響。

柯弗勒指出，俄國發展出可取代美元和SWIFT支付系統，恐在中俄以外的國家引發迴響，例如印度也考慮使用SWIFT以外的支付系統。