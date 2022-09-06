特拉斯任英外長時「鬧僵」美法 緊繃國際關係待修復

英國新首相特拉斯(左)成長於左派家庭，結果到了右派保守黨執政。圖為去年2月他與俄羅斯外長拉夫洛夫在莫斯科共同出席記者會。（Getty Images)

特拉斯不但脫歐 立場反覆而挨批變色龍，當外長時居然連最親密友邦法國和美國的關係都鬧僵，如今接任仍堪稱強國的英國 首相，通膨苦民、俄烏戰爭、能源危機、氣候變遷等問題紛至沓來，也很快就要到紐約聯合國大會和峇厘島20大工業國峰會嶄露頭角，各國家如何看她？

英國衛報報導，拜登雖然不看好她會是自由派同路人，也明白她和共和黨的關係密切，卻也信賴她對抗中、俄兩大共產國家，會和美國站在同一陣線。她堅定支持民主台灣抵抗極權中國，也力挺裴洛西訪台，就讓美國很放心。讓美國不放心的是她對脫歐立場的反覆和北愛爾蘭邊境問題的執著。美國在特拉斯上任後肯定會對她施壓，逼英國和歐盟妥協。

對法「是敵是友」含糊以對

歐盟當然指望她宣誓就職，入主唐寧街10號首相官邸後，會放低撕毀北愛協議的聲調；但是，如果當初英國脫歐的談判要角佛洛斯特(David Frost)也在她的內閣擔任要職，英倫與歐盟的關係可能就難樂觀。

特拉斯為了北愛爾蘭的脫歐問題，在被問到法國總統馬克宏是敵是友時，則含糊以對，讓兩國關係盪到谷底；如今，巴黎不再相信倫敦會兌現諾言，倫敦則把巴黎視為「為脫歐故，惡整英國到底」的惡鄰。幸好馬克宏夠幽默，說兩國人民的情誼，承受得了英國領導人「偶犯小錯」的折騰。

烏克蘭 總統澤倫斯基談到特拉斯時說，她和即將卸任的英國首相強生一樣是自由鬥士，她當選後第一個從首相官邸打出去的電話就是打給他，應該很放心。但她表現的「比烏克蘭還烏克蘭」，說俄國該滾出2014年占領的克里米亞時，不僅強生暗批她不智，連烏克蘭人都認為與俄和談這是「不切實際」的條件。

俄國官方對特拉斯自然沒有好話，普亭發言人頂多希望她就任後，講話會「平衡」一些，俄國媒體人逕自把她比喻做「差勁版柴契爾夫人」，亦即仇恨俄國的死硬派。

中國更不可能對她有好感，尤其她當了外長以後的對中政策，中國媒體直以「激進民粹分子」的「瘋子」作為來形容。北京則希望即使兩國關係不可能回到「黃金」時代，她當上總理至少能夠「務實來往」；中國駐英大使就曾說，「不管誰當上英國首相，中國政府都會與其共同發展兩國關係」。