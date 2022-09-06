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特拉斯料將支出千億英鎊 以「干涉主義」扭轉英經濟

編譯郭宣含／綜合5日電
英國新首相特拉斯上任後將面臨前所未見的經濟危機，據悉她將大手筆支出1000億英鎊，被迫提出工黨的政府干涉主義來救經濟。（路透）
英國新首相特拉斯上任後將面臨前所未見的經濟危機，據悉她將大手筆支出1000億英鎊，被迫提出工黨的政府干涉主義來救經濟。（路透）

衛報專欄作家詹金斯(Simon Jenkins)撰文指出，英國新首相特拉斯(Liz Truss)上任後將面臨前所未見的經濟危機，據悉她將大手筆支出1000億英鎊(約合1150億美元)，不僅超越前首相強生(Boris Johnson)疫情期間救市支出，扭轉強生不再大撒幣的承諾，保守黨的她更被迫提出工黨的政府干涉主義來救經濟。

詹金斯5日在衛報專欄中指出，特拉斯支持小政府理念，但在保守托利黨(Tory)執政12年後，她上任後第一件事將是推翻她認知的一切，被迫實施政府干涉主義，帶領英國度過當前的經濟危機。

詹金斯指出，這份任務需要超人般的領導神力，特拉斯並非由保守黨議員或保守黨選民選出，該黨選民大多支持其對手、前財政大臣蘇納克(Rishi Sunak)；特拉斯在保守黨黨員投票中，贏得8萬1326票，其中多數黨員為老年人、富人且住在英格蘭東南部。

根據該篇專欄，特拉斯的辯論笨拙又不甚重要，她提出的政策可行性不高，夾雜不少陳腔濫調的說詞。

歐洲因俄羅斯戰爭而陷入經濟戰爭，市場積極尋求新替代能源之際，能源產業累積諸多剝削利潤，此時特拉斯不計後果承諾沒有暴利稅，詹金斯指出，該承諾恐難持久。

詹金斯點出，法國和德國政府已絕望採用實用主義，推出激烈改革；英國卻只是姍姍來遲，當前能源政策早已深陷泥淖。

該專欄指出，能源危機之於特拉斯，猶如新冠疫情之於強生，英國命運將懸於她的一句話；對英相而言，短期間大撥預算有利無害，她可站上現成舞台展現領導能力，如若她順勢而為調整其理念，明年選舉可望能提升其聲勢。

不過下一次選舉情況可能大有不同，詹金斯表示，特拉斯得快速改變其生嫩的政治技巧，她談論的政策還像學生政治家，像是規避官僚、減稅、降低支出等，但她盼增加國防、療養院和醫療經費。

特拉斯如何因緣際會出任首相不重要，詹金斯表示，對英國最重要的是有一個負責政府帶領國家度過當前危機，保守黨要求特拉斯跟蘇納克與其支持者合作，但她目前無意於此。

詹金斯最後提到，特拉斯散財救經濟，重擔可能落在商務大臣夸騰(Kwasi Kwarteng)身上；夸騰是下一任首相的熱門人選，掌握保守黨未來選舉命運之鑰。

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