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特拉斯當選日英磅大跌 新首相面臨經濟挑戰

編譯洪毅／綜合5日電
英國順利產生新首相，但市場並沒很給特拉斯面子，英鎊大跌，新首相第一個要面對的難題就是經濟。（歐新社）
英國順利產生新首相，但市場並沒很給特拉斯面子，英鎊大跌，新首相第一個要面對的難題就是經濟。（歐新社）

英國外交大臣特拉斯5日當選保守黨新任黨魁，接替強生成為新任英國首相；但是金融市場在當天並未給新任首相好臉色，股市一度下挫逾1%，英鎊貶值，直逼1980年代中期的歷史低點，顯示特拉斯就任首相後，即刻面臨的經濟挑戰。

英國主要股票指數，成分股為英國市值前百大企業的富時100指數(FTSE 100)5日開盤重挫，下跌逾1%，惟不久後慢慢收復失土，終場以上漲6點至7287點、漲幅不到0.1%的情況下平盤作收。

但是涵蓋市值前100以後的富時250指數(FTSE 250)開盤後未能收復失土，終場以下跌1.2%作收，顯示對市值並非最前列、業務較著重英國本土的企業信心依然萎靡難振。

去年中以來不斷下墜的英鎊，5日同樣出現先跌後升的格局，貶幅一度達約4%，目前與美元的匯率為1英鎊兌接近1.16美元，依然低於本月初的水準，處於除1985年初一度跌破1.1美元以來的史上最低水平。

英鎊兌美元在8月間貶值4.5%，為2016年脫歐公投那年以來首見的最大單月貶幅。

金融市場慘澹，反映出英國經濟前景陰霾籠罩，超過10%的通膨率，10月家戶能源支出預測將大漲80%；企業同樣壓力沉重，英國製造行業組織MakeUK日前表示，與去年相比，近半數製造業電價飆漲逾100%，讓六成業者有倒閉風險。

為因應飆升的通膨率，英國央行(Bank of England，英格蘭銀行)大舉升息，去年12月基準利率從接近0%開始，陸續升息七碼至目前的1.75%，為過去27年來首見的新高，也讓英國經濟衰退的前景愈發明晰，為特拉斯就任後的一大挑戰。

而在歐洲大陸，經濟前景同樣因俄羅斯恐斷供天然氣而晦暗不明，德國主要股市指數、DAX指數5日以下挫2.2%作收；歐元則在8月下旬與美元貶破「1比1」的大關後，依然在1歐元兌0.99美元左右的低點徘徊。

英國 指數 升息

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