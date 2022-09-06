我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：20大前夕 中國74城市逾3.13億人遭封控

紅潮未退？共和黨領先優勢下滑 眾院變天機會仍大

特拉斯對中「強硬」 多次籲西方助台自我防衛

編譯中心／綜合報導
特拉斯大幅度勝出對手蘇納克，當選新任保守黨黨魁及首相，成為英國第三位女性首相，她對兩岸立場，引人關切。（Getty Images)
特拉斯大幅度勝出對手蘇納克，當選新任保守黨黨魁及首相，成為英國第三位女性首相，她對兩岸立場，引人關切。（Getty Images)

英國外相特拉斯6日將成為新任首相，她對兩岸立場，引人關切。特拉斯曾多次呼籲西方盟友協助台灣自我防衛，上月她也曾召見中國大使，要求就美國眾議院議長裴洛西訪台後，北京的一系列威嚇舉動提出解釋。

特拉斯去年9月就任英國外交大臣。去年10月中國升高對台威嚇之際，英國外交部批評，共機在台海頻繁活動「無助區域和平穩定」。

去年12月，七大工業國集團（Ｇ7）會議於英國利物浦召開。特拉斯在主席國聲明中重申台海和平穩定的重要性，並對中國「脅迫性經濟政策」表達關切。

今年2月，澳洲與英國召開「外交暨國防部長（二加二）會談」，會後聯合聲明首度強調台海和平與穩定的重要性，鼓勵兩岸議題和平解決，同時表達支持台灣有意義的參與國際組織。

特拉斯於4月發表指標性外交政策演說，呼籲北約組織確保台灣等民主政體的自我防衛能力，並點名中國必須遵守國際規則。她提到，北京不僅未譴責俄羅斯侵略烏克蘭，還對北約應該接納哪些國家說三道四。

特拉斯6月底重申，2月爆發的俄烏戰爭顯示，各國應及早支援潛在被侵略方，不可一廂情願期待局勢不會惡化，這個重要教訓也適用英國與盟友對台灣的態度。

儘管如此，特拉斯8月4日在選前辯論會中被問到，若成為英國首相是否將訪問台灣？特拉斯說：「不會。長久以來，我們的立場就是外交大臣、國防大臣和首相不會訪問台灣」。

英國 北京 北約

上一則

特拉斯料將支出千億英鎊 以「干涉主義」扭轉英經濟

下一則

特拉斯任英外長時「鬧僵」美法 緊繃國際關係待修復

延伸閱讀

從反脫歐到挺脫歐 華郵：特拉斯是「見風轉舵者」

從反脫歐到挺脫歐 華郵：特拉斯是「見風轉舵者」
從俄烏戰爭吸取教訓 新英相特拉斯籲盟友助台灣防衛

從俄烏戰爭吸取教訓 新英相特拉斯籲盟友助台灣防衛
英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期

英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期
特拉斯贏得保守黨魁選舉 成英國第三位女首相

特拉斯贏得保守黨魁選舉 成英國第三位女首相

熱門新聞

戈巴契夫2018年出席紀錄片「遇見戈巴契夫」的首映。（路透）

戈巴契夫離世 留給美國的逆耳忠言是「這個字」

2022-08-31 09:08
紐約時報形容台灣陷入暴風眼，在晶片博奕下求生。（路透）

紐時：台灣矽盾地位成「暴風眼」 中國動武將玉石俱焚

2022-08-29 21:11
美國有線電視新聞網（CNN）白宮特派記者哈伍德。資料照片。（美聯社）

巧合？才批川普「不誠實煽動者」 CNN白宮記者宣布離職

2022-09-03 08:01
通貨膨脹期間還獲利上漲的行業，運輸業要算其中一員。(Pixabay)

快看世界／通貨膨脹也不差？這些行業反而賺更多

2022-08-31 12:22
經濟大國的中國因疫情政策，工廠減產，經濟成長受創，能源及大宗原料需求減少，連帶減緩全球通膨燎原勢頭。圖在中國安徽的一家電子裝配廠，員工依規定戴著口罩工作。(美聯社)

中國經濟走緩 全球通膨稍解 美逆向而行

2022-09-05 02:30
各地房市逐漸退燒，房價開始下滑，最高達兩成。圖為伊利諾州芝加哥一棟房屋求售。(Getty Images)

房貸利率攀升+待售屋供應急增 2成屋主降價求售

2022-09-02 21:25

超人氣

更多 >
伊能靜出事了 求救訊息曝光… 網酸「都是大媽了」挨轟

伊能靜出事了 求救訊息曝光… 網酸「都是大媽了」挨轟
只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊

只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊
圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難

圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難
英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期

英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期
暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水

暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水