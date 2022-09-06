特拉斯對中「強硬」 多次籲西方助台自我防衛

特拉斯大幅度勝出對手蘇納克，當選新任保守黨黨魁及首相，成為英國第三位女性首相，她對兩岸立場，引人關切。（Getty Images)

英國 外相特拉斯6日將成為新任首相，她對兩岸立場，引人關切。特拉斯曾多次呼籲西方盟友協助台灣自我防衛，上月她也曾召見中國大使，要求就美國眾議院議長裴洛西訪台後，北京 的一系列威嚇舉動提出解釋。

特拉斯去年9月就任英國外交大臣。去年10月中國升高對台威嚇之際，英國外交部批評，共機在台海頻繁活動「無助區域和平穩定」。

去年12月，七大工業國集團（Ｇ7）會議於英國利物浦召開。特拉斯在主席國聲明中重申台海和平穩定的重要性，並對中國「脅迫性經濟政策」表達關切。

今年2月，澳洲與英國召開「外交暨國防部長（二加二）會談」，會後聯合聲明首度強調台海和平與穩定的重要性，鼓勵兩岸議題和平解決，同時表達支持台灣有意義的參與國際組織。

特拉斯於4月發表指標性外交政策演說，呼籲北約 組織確保台灣等民主政體的自我防衛能力，並點名中國必須遵守國際規則。她提到，北京不僅未譴責俄羅斯侵略烏克蘭，還對北約應該接納哪些國家說三道四。

特拉斯6月底重申，2月爆發的俄烏戰爭顯示，各國應及早支援潛在被侵略方，不可一廂情願期待局勢不會惡化，這個重要教訓也適用英國與盟友對台灣的態度。

儘管如此，特拉斯8月4日在選前辯論會中被問到，若成為英國首相是否將訪問台灣？特拉斯說：「不會。長久以來，我們的立場就是外交大臣、國防大臣和首相不會訪問台灣」。