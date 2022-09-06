特拉斯任英第3位女首相 首創內閣無老白男

47歲的特拉斯5日正式當選英國保守黨黨魁，即將籌組新閣，她也是繼柴契爾、梅伊之後，英國第三位女性首相。 （Getty Images)

英國 執政黨保守黨5日宣布黨魁選舉結果，現任外相麗姿‧特拉斯(Liz Truss)擊敗前財相蘇納克(Rishi Sunak)當選新黨魁，成為英國六年來第四位首相。

特拉斯6日將到蘇格蘭晉見伊莉莎白女王，接受女王任命，接替強生(Boris Johnson)擔任新任英國首相，成為繼柴契爾夫人(Margaret Thatcher)和梅伊(Theresa May)之後，英國第三位女首相；特拉斯的內閣也擴大族群與性別多元，開創沒有白人年長男性擔任重要閣員的首例。

上任一周將提能源計畫

特拉斯在發表勝選演說時揭示執政目標，誓言兌現減稅承諾並應對能源價格飆漲問題；她將在一周內提出計畫，應對不斷上漲的能源價格，確保未來燃料供應無虞。

特拉斯自述有個減稅和讓英國經濟成長的「大膽計畫」，她曾表示將實施減稅、取消企業稅加稅、調漲國民保險費率來挑戰傳統，但部分經濟學者認為此舉會加劇通膨。

內憂外患面臨嚴峻挑戰

特拉斯上任後，立刻面臨嚴峻內憂外患，外有俄羅斯與烏克蘭 戰爭造成的能源危機，以及英國和歐盟的貿易協議爭端；內有瀕臨失控超過百分之十的通膨、經濟衰退隱憂、能源費用高漲，以及數百萬勞工揚言罷工。

非裔 盟友夸騰出任財相

新內閣重要職位沒有年紀大的白人男性，特拉斯將任命親密盟友、47歲非裔的商務大臣夸騰(Kwasi Kwarteng)出任財相，內政大臣由檢察總長蘇拉·布雷弗曼(Suella Braverman)擔任，原本負責歐洲事務的國務大臣柯維立(James Cleverly)改任外相。

夸騰就任後的首要之務是扭轉國民保費調漲，並取消對企業加稅；布雷弗曼宣誓就職後的要務是應對橫渡英吉利海峽的非法移民，確保他們被遣送回盧安達，完成現任內政大臣巴特爾(Priti Patel)未竟之事。

外相柯維立對中國強硬

柯維立是最早表態支持特拉斯的同僚之一，他過去一年來與特拉斯在外交事務方面密切合作，接任外相後料將延續特拉斯力挺烏克蘭並制裁俄國的政策；此外，柯維立對中國的立場強硬，他的鷹派作為預料會比強生擔任首相時期更激烈。

除了三大內閣職位外，就業及退休金事務大臣泰蕾茲·科菲(Therese Coffey)出任副首相和衛生大臣，國防大臣華勒斯(Ben Wallace)續任原職。

對手蘇納克應不會入閣

英國衛報(The Guardian)分析，與特拉斯爭黨魁與首相的對手蘇納克可能不會出現在內閣名單中，這是特拉斯與傳統畫清界線的作法，過去許多不成功的領導人都會留給對手重要官職。

蘇納克曾表示，進入內閣「並非我在思考的事」，部分盟友建議他以議員身分待在國會，以防特拉斯政權內爆。