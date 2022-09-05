我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大刺殺案10死15傷：惡徒逃亡中 引發和平北國的恐懼

美「迷因股」讓20歲大學生賺進1.1億 財務長為何墜亡？

田州富家女遭綁架下落不明 家屬懸賞5萬尋人

編譯洪毅／綜合4日電
34歲的田納西州曼菲斯名門出身的伊麗莎‧弗萊徹遭綁架後，雖疑犯立即被捕，作案車輛已查獲，但弗萊徹依然下落不明，家人憂心不已。(美聯社)
34歲的田納西州曼菲斯名門出身的伊麗莎‧弗萊徹遭綁架後，雖疑犯立即被捕，作案車輛已查獲，但弗萊徹依然下落不明，家人憂心不已。(美聯社)

田納西州曼菲斯名門出身的伊麗莎‧弗萊徹(Eliza Fletcher)2日遭到綁架後，雖然嫌犯及作案車輛已經查獲，但是弗萊徹依然下落不明，據信受傷不輕，其家人已懸賞5萬元，希望能夠向外界徵求更多線索。

「每日郵報」報導，兩個孩子的母親、34歲的弗萊徹已知最後身影是2日清晨4時20分在曼菲斯大學附近慢跑，不久後遭到綁匪槍擄進一輛黑色多功能車(SUV)內。

弗萊徹身高5呎6吋，體重137磅，棕髮、綠眼，失蹤時身著粉紅色慢跑服及紫色運動褲。

警方已經循線找到該輛SUV，並抓捕車主、住在案發現場不遠的38歲嫌犯阿布斯頓(Cleotha Abston)；但是警方逮捕阿布斯頓後，他始終拒絕透露案件內容及弗萊徹的下落。

阿布斯頓鄰居透露，他在擄走弗萊徹的時間點後曾有「詭異行為」，包括徹底清洗該輛SUV車內，而警方也在該輛SUV內找到血跡反應，讓他們相信弗萊徹「受傷不輕」。

38歲疑犯阿布斯頓被警方逮捕，留置問話。(美聯社)
38歲疑犯阿布斯頓被警方逮捕，留置問話。(美聯社)

警方嘗試進行地毯式搜索，包括附近的森林公園、向鄰近住宅訪談及調閱監視器，甚至在麥當勞附近的垃圾桶尋找蛛絲馬跡，但是弗萊徹依然下落不明；綁架動機，以及究竟是臨時起意抑或是已經掌握其慢跑習慣，目前同樣無法知曉。

弗萊徹的家人對外懸賞5萬元徵求線索，代表家族的律師基尼(Mike Keeney)表示：「我們相信會有人知道究竟發生什麼事了，我們也相信他們能提供幫助。」

雖然弗萊徹的職業是幼兒園教師，但實為於1847年成立硬體經銷商Orgill的奧吉爾(Orgill)家族直系繼承人，儘管因為公開上市而難知曉企業財報，但估計每年的銷售額在30億元左右。

2000年時，時年僅16歲的阿布斯頓就因為綁架律師杜蘭德(Kemper Durand)而被判24年徒刑，一直到2020年才假釋出獄。

SUV 田納西州 麥當勞

上一則

輕忽國家機密 川普非首位但「前所未見」

下一則

涉12億元炒股詐騙 Bed Bath & Beyond 財務長突跳樓亡

延伸閱讀

田州曼菲斯名門女遭綁架 家人懸紅5萬尋人 警逮一嫌

田州曼菲斯名門女遭綁架 家人懸紅5萬尋人 警逮一嫌
McLaren忍不住了？超跑大廠不排除未來生產SUV車型

McLaren忍不住了？超跑大廠不排除未來生產SUV車型
NBA／詹皇15歲二兒子身高超越大哥 收首份大學招生邀約

NBA／詹皇15歲二兒子身高超越大哥 收首份大學招生邀約
生活百科／選購植物 先了解標籤上「第幾區」數字意義

生活百科／選購植物 先了解標籤上「第幾區」數字意義

熱門新聞

戈巴契夫2018年出席紀錄片「遇見戈巴契夫」的首映。（路透）

戈巴契夫離世 留給美國的逆耳忠言是「這個字」

2022-08-31 09:08
專家警告，若真的出現經濟衰退，全美房地產價格將平均暴跌20%。圖為加州拍達路瑪地區的房屋。(Getty Images)

穆迪：明年房價恐暴跌20% 「泡沫」時期購屋非常可怕

2022-08-27 23:21
紐約時報形容台灣陷入暴風眼，在晶片博奕下求生。（路透）

紐時：台灣矽盾地位成「暴風眼」 中國動武將玉石俱焚

2022-08-29 21:11
美國有線電視新聞網（CNN）白宮特派記者哈伍德。資料照片。（美聯社）

巧合？才批川普「不誠實煽動者」 CNN白宮記者宣布離職

2022-09-03 08:01
通貨膨脹期間還獲利上漲的行業，運輸業要算其中一員。(Pixabay)

快看世界／通貨膨脹也不差？這些行業反而賺更多

2022-08-31 12:22
執行登月使命的「阿提米絲一號」。(美聯社)

阿提米絲1號引擎出問題取消發射 下次發射機會在9月2日

2022-08-29 08:50

超人氣

更多 >
女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂

女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂
台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒

台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒
「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容

「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容
馬英九泳渡日月潭 被攙扶上岸 自嘲「人老了要承認」

馬英九泳渡日月潭 被攙扶上岸 自嘲「人老了要承認」
中國為何連續7個月減持美債？

中國為何連續7個月減持美債？