田州富家女遭綁架下落不明 家屬懸賞5萬尋人

34歲的田納西州曼菲斯名門出身的伊麗莎‧弗萊徹遭綁架後，雖疑犯立即被捕，作案車輛已查獲，但弗萊徹依然下落不明，家人憂心不已。(美聯社)

田納西州 曼菲斯名門出身的伊麗莎‧弗萊徹(Eliza Fletcher)2日遭到綁架後，雖然嫌犯及作案車輛已經查獲，但是弗萊徹依然下落不明，據信受傷不輕，其家人已懸賞5萬元，希望能夠向外界徵求更多線索。

「每日郵報」報導，兩個孩子的母親、34歲的弗萊徹已知最後身影是2日清晨4時20分在曼菲斯大學附近慢跑，不久後遭到綁匪槍擄進一輛黑色多功能車(SUV )內。

弗萊徹身高5呎6吋，體重137磅，棕髮、綠眼，失蹤時身著粉紅色慢跑服及紫色運動褲。

警方已經循線找到該輛SUV，並抓捕車主、住在案發現場不遠的38歲嫌犯阿布斯頓(Cleotha Abston)；但是警方逮捕阿布斯頓後，他始終拒絕透露案件內容及弗萊徹的下落。

阿布斯頓鄰居透露，他在擄走弗萊徹的時間點後曾有「詭異行為」，包括徹底清洗該輛SUV車內，而警方也在該輛SUV內找到血跡反應，讓他們相信弗萊徹「受傷不輕」。

38歲疑犯阿布斯頓被警方逮捕，留置問話。(美聯社)

警方嘗試進行地毯式搜索，包括附近的森林公園、向鄰近住宅訪談及調閱監視器，甚至在麥當勞 附近的垃圾桶尋找蛛絲馬跡，但是弗萊徹依然下落不明；綁架動機，以及究竟是臨時起意抑或是已經掌握其慢跑習慣，目前同樣無法知曉。

弗萊徹的家人對外懸賞5萬元徵求線索，代表家族的律師基尼(Mike Keeney)表示：「我們相信會有人知道究竟發生什麼事了，我們也相信他們能提供幫助。」

雖然弗萊徹的職業是幼兒園教師，但實為於1847年成立硬體經銷商Orgill的奧吉爾(Orgill)家族直系繼承人，儘管因為公開上市而難知曉企業財報，但估計每年的銷售額在30億元左右。

2000年時，時年僅16歲的阿布斯頓就因為綁架律師杜蘭德(Kemper Durand)而被判24年徒刑，一直到2020年才假釋出獄。