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美「迷因股」讓20歲大學生賺進1.1億 財務長為何墜亡？

涉12億元炒股詐騙 Bed Bath & Beyond 財務長突跳樓亡

記者顏伶如／綜合報導
Bed Bath & Beyond首席財務官阿納爾跳樓身亡。(路透)
Bed Bath & Beyond首席財務官阿納爾跳樓身亡。(路透)

知名的家居用品零售商Bed Bath & Beyond首席財務官阿納爾(Gustavo Arnal)9月2日從曼哈頓下城18層樓豪華公寓跳樓身亡，驚動金融圈；據媒體報導，52歲的阿納爾輕生時，面臨哄抬股價並在高點脫手的12億元「拉高出貨」(pump-and-dump)炒股詐騙訴訟。

阿納爾、寵物糧食網站Chewy.com創辦人柯恩(Ryan Cohen)等人，Bed Bath & Beyond炒股詐騙聯合訴訟裡都被列為報告，故意操弄營運狀況不佳的Bed Bath & Beyond股價。投資人今年8月23日向華府聯邦法院遞狀控告阿納爾等人將Bed Bath & Beyond股價拉高之後，脫手套利。

理財網站The Motley Fool報導，這種認股權(stock options)購買來炒股手段，去年也曾被用來炒作「遊戲驛站」(GameStop)股票。阿納爾跳樓自殺所在是有「積木公寓(Jenga building)之稱的豪華大廈。他自第18層樓躍下。

柯恩是「遊戲驛站」總裁，上個月憑著脫手Bed Bath & Beyond股票賺進6810萬元。柯恩買進Bed Bath & Beyond股票到賣出股票獲利56%，只經過大約七個月時間。

柯恩今年8月16日拋售Bed Bath & Beyond股票的同一天，阿納爾也賣掉4萬2513股Bed Bath & Beyond股票，但未透露獲利金額。柯恩與阿納爾同時賣股票的消息於8月17日曝光後，Bed Bath & Beyond股價從原本每股30元的新高點一路下跌，到8月23日來到每股8.78元。9月2日收盤價格為每股8.63元。

這起炒股詐騙的原告為來自維吉尼亞州福斯教堂市(Falls Church)的投資人司鵬程(Pengcheng Si，音譯)。司鵬程在訴狀中指出，與配偶從今年3月25日至8月18日之間，共計購買8020股Bed Bath & Beyond股票，但股價卻是遭到人為操弄，結果因此損失10萬6480元。

訴訟中指出，炒股詐騙導致股Bed Bath & Beyond在8月23日為止，總共損失12億元。

摩根大通證券公司(JP Morgan Securities)在這起訴訟中也被列為報告，遭控協助柯恩及阿納爾完成炒股交易，並且協助兩人取得不法獲利。

同樣列為被告的Bed Bath & Beyond在4日對媒體發表聲明表示，對於這起訴訟不便發表評論，並呼籲各界尊重阿納爾家人的隱私。

股票 股價 詐騙

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