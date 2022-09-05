社群推波助瀾 快閃飆車「占領街頭」惡風難擋

上月26日在洛杉磯街頭競車者，在路上摩摖燒胎，留下焦黑胎痕。附近居民非常痛恨這種擾亂安靜的「占領街頭」惡行。(Getty Images)

「占領街頭」(Street takeover)已成許多都會區的大患，許多人在深夜時分開車在街頭炫技，在社群 平台的推波助瀾下，吸引大量民眾圍觀，嚴重妨礙交通及社區安寧，不單違法，也已經傳出意外死亡的慘劇。

KTLA電視台分析報導，「占領街頭」指的是數輛汽車 在街頭的快閃活動，這些車通常會在十字路口處以危險的高速轉圈駕駛，輪胎的摩擦發出尖銳刺耳的聲音，車上不時還有乘客半身探出窗外揮舞，而在旁邊圍觀的群眾則群起鼓譟。

占領街頭嚴重妨礙交通及社區安寧，不單違規且危險，是發源自洛杉磯的不良汽車文化之一；在新冠疫情經濟封鎖後空蕩街頭的催化下，占領街頭的事件數激增並蔓延到其他大都會。

洛杉磯交警帕索斯(Al Pasos)表示，社群平台的推波助瀾，更助長了占領街頭的風行，例如更容易呼朋引伴到快閃集合點，以及更容易拍攝、傳播此非法的活動畫面，激起更多用戶的好奇心，故吸引愈來愈多民眾圍觀。

帕索斯還表示，現在的民眾似乎也對執法人員愈發輕視；帕索斯表示，幾十年前，如若警察 到場，他們就會離開現場、願意配合，就算是駕駛也會盡速離開現場；但是現在，圍觀民眾卻會主動阻攔警察，達到已無法讓警察維持交通秩序的程度。

帕索斯表示，不論是占領街頭的駕駛還是圍觀民眾，都可能因為參與其中而收到法院傳票，代表就算是圍觀民眾也可能會因為遭控輕罪而被迫跑法院，至於駕駛不單將面臨指控，其車輛也可能會被沒收。

除違法問題外，占領街頭也是十分危險的活動，4日時，北威明頓大道(North Wilmington Avenue)及西史托克維爾街(West Stockwell Street)就發生兩名年輕女子死亡的慘劇。

這兩人分別為駕駛及事件發生時半身掛在窗外的乘客，結果就在繞圈的時後撞上一輛多功能車(SUV)。

帕索斯就說，固然占領街頭本意是展現他們的開車技術，但是多起意外表明，死傷事件或法律制裁是任何駕駛及圍觀群眾都可能遭逢的命運。