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中國經濟走緩 全球通膨稍解 美逆向而行

編譯潘勛／綜合4日電水 永
經濟大國的中國因疫情政策，工廠減產，經濟成長受創，能源及大宗原料需求減少，連帶減緩全球通膨燎原勢頭。圖在中國安徽的一家電子裝配廠，員工依規定戴著口罩工作。(美聯社)
經濟大國的中國因疫情政策，工廠減產，經濟成長受創，能源及大宗原料需求減少，連帶減緩全球通膨燎原勢頭。圖在中國安徽的一家電子裝配廠，員工依規定戴著口罩工作。(美聯社)

全球經濟走軟，尤其在能源及大宗商品進口國的中國，需求減少，連帶讓通膨燎原的勢頭漸形緩解，但一些專家指出，美國服務業索費只升不降，尤其在住居方面，另勞動市場緊俏推高工資到至少20年來新高，美國通膨只怕與全球逆向而行。

華爾街日報(WSJ)報導，中國是外部物價壓力走軟的主要推手；僅次於美國的中國經濟在第二季同比僅成長0.4%，呈兩年來最弱；雖說新冠疫情大規模封城是中國經濟走頹的重大原因，但中國房地產崩盤也大大拖累其經濟成長。

大宗商品降價 供應鏈打通

報導引述摩根大通集團全球經濟學者諾拉‧珊提凡尼(Nora Szentivanyi)分析指出，全球通膨在7月出現緩解，月升0.3%，比起今年上半年的每月0.7%要少；珊提凡尼指出，面對採購力減弱，全球需求也減少，由兩個主要渠道看得出來，先是某些大宗商品價格摜低，再來是全球供應鏈卡堵漸漸打通。

珊提凡尼及其同仁估計，大宗商品價格下降，糧食價格放軟，會讓2022年下半年的全球通膨下降到年率5%，比起第二季的9.7%好得多。

全球經濟走軟由大宗商品價格走低最能感受得到；北海布倫特原油2日每桶價格來到大約93元，六月上旬一度超過120元；銅價比4月中旬跌約28%。

聯合國糧農組織的食物價格指數8月比7月下跌1.9%，為連續五個月走軟；排除汽車不計，美國進口商品價格7月增幅為1.9%，比3月的3.2%來得低。

經濟大國的中國因疫情政策，工廠減產，經濟成長受創，能源及大宗原料需求減少，連帶減...
經濟大國的中國因疫情政策，工廠減產，經濟成長受創，能源及大宗原料需求減少，連帶減緩全球通膨燎原勢頭，對美國雖也有減壓，但美國自己問題也嚴重。圖為美中商貿大港洛杉磯港。(美聯社)

疫情衝擊，供應鏈斷鏈，通膨暴升，美中經貿關係丕變。人民幣兌美元貶值，聯準會調漲利...
疫情衝擊，供應鏈斷鏈，通膨暴升，美中經貿關係丕變。人民幣兌美元貶值，聯準會調漲利率，美元一路升值。(Getty Images)

服務業索價高 工資頻見漲

預測機構「通膨洞見」(Inflation Insights) 總裁沙里夫(Omair Sharif)指出，舶來品如家具、休閒設備及家用娛樂商品7月價格上漲僅2.8%，比起4月的4.8%來得好，進口品價格下跌，接下來幾季會反應到消費者物價。

但可以肯定，其他很多力量仍在推高美國通膨，首先是服務業索價上揚，在住居市場特別如此；工資漲到近20年來最高；聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)最近都警告，7月通膨雖稍放緩，但幅度太輕微，不足以影響聯準會升息打通膨的行動。

進口商品降價 國內消費物價卻升

聯準會紐約銀行經濟學者最近所做研究發現，進口商品加價轉嫁到國內製造業的速度，最近要比新冠疫情前來得快；現在進品商品降價，會不會發生逆轉現象，要看美國經濟運行現況。

野村證券(Nomura Securities)資深美國經濟學者雨宮愛知(Aichi Amemiya)指出，若不計汽車，進口消費商品的價格在7月比起4月下降0.5%，但相同商品的消費價格卻穩定上升；這種不一致現象若持續下去，最可能原因便是國內因素，例如對通膨的預期值不安定、工資上升又較多，國內物流商叫價太猛，運輸成本比以前來得高。

聯準會 疫情 供應鏈

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