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加拿大刺殺案10死15傷：惡徒逃亡中 引發和平北國的恐懼

美「迷因股」讓20歲大學生賺進1.1億 財務長為何墜亡？

加拿大爆連續殺人案 10死15傷 13地點作案 2嫌在逃

記者顏伶如／綜合報導
加拿大皇家騎警薩克其萬省隊長蘭達‧布萊克莫爾4日在記者會公布兩名在逃嫌犯，左起達米恩．桑德森及邁爾斯．桑德森。(美聯社)
加拿大皇家騎警薩克其萬省隊長蘭達‧布萊克莫爾4日在記者會公布兩名在逃嫌犯，左起達米恩．桑德森及邁爾斯．桑德森。(美聯社)

加拿大美洲原住民「詹姆士史密斯克里部落國」(James Smith Cree Nation)社區以及薩克其萬省(Saskatchewan)小鎮韋爾登(Weldon)，4日驚傳歹徒持刀連續殺人案，至少造成10人死亡，15人受傷。加拿大警方表示，目前正在全力追緝兩名兇手的下落。

有鎖定目標 有隨機殺人

加拿大皇家騎警(Royal Canadian Mounted Police，RCMP)薩克其萬省隊長蘭達‧布萊克莫爾(Rhonda Blackmore)指出，警方研判某些受害者是遭到歹徒鎖定的目標，但其他受害者似乎是歹徒隨機攻擊之下遇害。至於作案動機為何，布萊克莫爾則未說明。她說：「今天發生在我們省裡的事件，非常可怕。」 

警方表示，這兩名在逃的嫌犯是達米恩．桑德森(Damien Sanderson)和邁爾斯．桑德森(Myles Sanderson)，並指兩人乘坐一輛黑色的日產(Nissan)汽車逃逸。

原住民部落 進入緊急狀態

「詹姆士史密斯克里民族」已宣布進入緊急狀態。薩克其萬省衛生廳(Saskatchewan Health Authority)表示，多名傷患目前正在不同的醫療院所接受治療中。

布萊克莫爾說，警方在共計13個地點發現死者或傷者。她說，警方呼籲兇手盡快自首。

有人報警說在距離攻擊地點約320公里的薩克其萬省首府勒吉納看到凶嫌後，警戒和搜索範圍擴大到緊鄰的曼尼托巴省(Manitoba)和亞伯達省(Alberta)，幾乎是歐洲一半面積的廣闊地區。

布萊克莫爾表示，警方從4日早晨6時前就開始接到報案電話指出，「第一部落國」(First Nation)社區有人持刀行兇，警方緊接著又接獲更多報案電話。到了中午時分，警方發布警報指出，兩名兇嫌駕駛車輛疑似在薩克其萬省首府勒吉納(Regina)出現。

警方表示，兩名兇嫌最後一次被人發現是在4日的午餐時間，後來一直沒有後續消息。

警呼籲民眾 尋找避難所

加拿大皇家騎警在推特發表聲明說，勒吉納民眾應該保持警覺，就近尋找避難處所，不要離開安全地點，不要接近可疑人物，不要讓人搭便車。若有可疑人物、緊急狀況或任何線索，應打911電話。不要透露警方的行動地點。」

89歲韋爾登居民朵琳‧列斯(Doreen Lees)指出，4日早晨與女兒坐在陽台喝咖啡時，看到有輛車從住家門口道路呼嘯而過，她與女兒都覺得車裡的人可能就是嫌犯。列斯說，一名男子走上前來，自稱受了傷且需要協助，但她的女兒回答說會打電話幫忙叫警察時，該男子拔腿就跑。

列斯表示，這名男子故意用大外套把臉遮住，「我們問他叫什麼名字，他含糊地說了兩遍，我們還是聽不清楚。」她說，男子聲稱臉部受傷嚴重，不願讓人看到。

韋爾登居民黛安‧薛爾(Diane Shier)表示，4日早晨整理庭院時，發現兩條街外突然出現大批警力，後來得知一名鄰居遭到殺害。

加拿大 原住民 皇家

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