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加拿大刺殺案10死15傷：惡徒逃亡中 引發和平北國的恐懼

美「迷因股」讓20歲大學生賺進1.1億 財務長為何墜亡？

抓不到？多州立法阻「占領街頭」歪風 圍觀也開罰

編譯潘勛／綜合4日電
全美各大城市出現模仿好萊塢特技競車電影的「占領街頭」的大批競車活動，不但製造出大量噪音與燒胎惡臭，更招引大批圍觀者。圖為上月26日在洛杉磯街頭競車者，在路上摩摖燒胎，留下焦黑胎痕。(Getty Images)
全美各大城市出現模仿好萊塢特技競車電影的「占領街頭」的大批競車活動，不但製造出大量噪音與燒胎惡臭，更招引大批圍觀者。圖為上月26日在洛杉磯街頭競車者，在路上摩摖燒胎，留下焦黑胎痕。(Getty Images)

源起於新冠疫情期間的特技飆車「占領街頭」(street takeover)活動，在全美有愈演愈烈的趨勢，危險駕駛不僅製造噪音、危及交通，還常引發槍擊暴力事件，最叫警方頭痛的是：占領街頭的年輕車手呼朋引伴的能耐經常勝過警方，讓警方抓不到，中、西部數州已立法警告這些車手，甚至圍觀群眾，將會遭到吊照、罰金及逮捕。

十字路口變尬車場

紐約時報4日報導，在加州奧克蘭市，汽車引擎渾厚的吼聲、輪胎抓地的刮擦聲劃破凌晨微曦時刻，十字路口遭年輕車手占領，取名為尬車場，競炫特技般的漂移車技，但十分危險；觀眾一圈又一圈圍著看，鬥車車輛斜開疾行，彼此纏鬥，車上乘客經常由車窗探出頭尖叫。

馬路留下「燒甜甜圈」

在奧克蘭東城，成群年輕車手故意急煞車，讓車尾胎刮燒過人行道，留下潦草的黑色圖案，然後自詡為「燒甜甜圈」。

這類特技飆車伴同疫情延燒，現在還愈演愈烈，車聚愈來愈多，把街頭變成喧囂派對，已引起各地制定新法因應，全國執法單位進行掃蕩。

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)6月簽署新法，專對在該州違法特技飆車開罰，包括加重罰金、當街逮捕；更早一年，亞利桑納、加州、喬治亞、密西西比及德州便已立法，禁止這股危險駕車歪風。加州州長紐森(Gavin Newsom)去年10月就簽字立法，威脅參與街邊鬥車的人，哪怕僅只旁觀，都可吊照六個月。

社媒分享引大批追隨者

社媒平台Instagram出現，鬥車觀眾競拍照片及分享視頻，膽子最大的人還盡可能貼近重約兩噸的鬥車直衝而過人行道；沒有保護牆或圍籬讓旁觀者不被疾駛的車輛掃到，觀眾受傷及車子相撞是家常便飯，成為社媒上的火熱內容。

鬥車車手及活動組辦人用上Instagram即時傳訊功能，發布鬥車時間地點給大批追隨者；警方若先聽到風聲，主辦人就指揮群眾到備用地點，與警察玩捉迷藏讓他們覺得更樂。

奧克蘭市警局雖監視鬥車活動，但已將近放棄阻止鬥車發生；警監比勒(James Beere)雖認為街頭鬥車危及公共安全，但他形容殺人案件才是警方目前首要任務。

知名賽車史學者葛洛斯(Ken Gross)，街頭鬥車的叛逆行為也整合到主流賽車競技；前鬥車手吉爾(Amit Gill)指出，謀殺案在四周發生，警方沒道理把焦點放在30名孩子在十字路口找樂子。

加州 奧克蘭 疫情

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