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燒胎、飆車、槍擊 全美「占領街頭」猖獗 新犯罪崛起

編譯陳韻涵／綜合4日電
上月26日在洛杉磯街頭競車者，在路上摩摖燒胎，留下焦黑胎痕。附近居民非常痛恨這種擾亂安靜的「占領街頭」惡行，舉牌抗議。(Getty Images)
上月26日在洛杉磯街頭競車者，在路上摩摖燒胎，留下焦黑胎痕。附近居民非常痛恨這種擾亂安靜的「占領街頭」惡行，舉牌抗議。(Getty Images)

全美各地出現許多危險的「占領街頭」(street takeovers)活動，光是上周，愛阿華州首府第摩因(Des Moines)整個街區被瘋狂車輛破壞，猶他州鹽城湖(Salt Lake City)警方逮捕六名非法競車的駕駛，亞利桑納州錢德勒市(Chandler)非法街頭賽車造成一人死亡，芝加哥則有一名行人過馬路時遭非法街頭競車撞死，另有多輛警車遭撞毀。

唐老大修車店 車迷朝聖擾民

「有線電視新聞網」(CNN)報導，加州安潔莉諾高地(Angeleno Height)的鮑勃市場(Bob's Market)看似尋常洛杉磯便利商店，但它卻是競車系列電影「玩命關頭」(Fast and Furious，另譯速度與激情)主角泰瑞托(Dominic Toretto，或稱唐老大)的修車店。

這家店一天到晚都有來自全球的粉絲朝聖，駐足拍照，店裡也販售不少電影周邊商品；該街坊則出現不少競車迷在店前街道留下甩尾、燒胎的痕跡，不僅造成空氣與噪音汙染，也威脅社區居民安全與安寧。

上月26日在洛杉磯街頭競車者，在路上摩摖燒胎，留下焦黑胎痕。附近居民非常痛恨這種...
上月26日在洛杉磯街頭競車者，在路上摩摖燒胎，留下焦黑胎痕。附近居民非常痛恨這種擾亂安靜的「占領街頭」惡行，也抗議好萊塢「玩命關頭」電影在社區拍攝，集體組織舉牌抗議。(Getty Images)

居民貝拉(Bella)說：「他們來飄移、甩尾、瘋狂燒胎旋轉，許多車輛拔除消音器，發出像爆炸聲響的噪音，街上和家裡都瀰漫著臭味。」

不只噪音與空氣污染，居民說許多魯莽的駕駛危及社區安全。

貝拉說：「他們可能撞到人，我們的生命陷入危險，整個社區陷入險境，他們看到紅燈也不停。」 

另一位住在當地20多年的居民茱蒂‧萊尼斯(Judy Lyness)則說，以前沒有人想來這裡，「現在卻可以聽到許多尖銳噪音，直到警察來趕人」。

上月26日在洛杉磯街頭競車者，在路上摩摖燒胎，留下焦黑胎痕。附近居民非常痛恨這種...
上月26日在洛杉磯街頭競車者，在路上摩摖燒胎，留下焦黑胎痕。附近居民非常痛恨這種擾亂安靜的「占領街頭」惡行。(Getty Images)

芝加哥市議員 促提高罰款遏阻

芝加哥市議員盧漢士(Byron Sigcho-Lopez)建議提高罰款以遏阻街頭競車，他說：「這些事件層出不窮，每況愈下。」

在加州康普敦(Compton)龍蛇雜處的街道，減速標線仍無法阻止競車呼嘯而過，南加州設有街頭競車小組(Street Racing Task Force)，由洛杉磯警局、洛杉磯郡警察局和加州高速公路巡邏隊共同支援，致力取締違法賽車，但仍無法阻止占領街頭的情況每周上演。

負責街頭競車小組的洛杉磯警探賈西亞(Jesse Garcia)說，「這些占領團體涉及許多暴力犯罪，甚至衍伸出幫派意識，街上出現打砸、槍擊，這些都與占領有關。」

賈西亞說，這種情況在新冠肺炎疫情期間爆發，2019年警方接獲3000起相關報案電話，2021年暴增至近1萬2000宗，部分人甚至遠從德州跑來占領。 

加州 洛杉磯 芝加哥

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