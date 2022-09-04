拜登稅改藍圖能否落實？ 成敗全看期中選舉

拜登 總統就任前後，都曾提出他想要的稅改藍圖，大體上是希望增加富翁及大企業的稅率，並為普通家庭減稅；但在當前國會格局下舉步維艱，因此11月的期中選舉結果，也將決定拜登的藍圖有希望付諸施行，還是註定會束之高閣。

華爾街日報(WSJ)報導，拜登的稅改藍圖，包括為普通家庭提供更多稅收減免的機會，然後提高企業及富翁的稅率，還有向美企的海外營收課稅，以彰顯其倡議的全球最低企業稅率的領導地位。

幾乎不會有共和黨 人支持這樣的想法，當前國會參院兩黨席次各半，民主黨 又有曼欽(Joe Manchin)、席納瑪(Kyrsten Sinema)反對提高企業稅率，讓拜登的稅改藍圖舉步維艱，必須有所妥協。

拜登能否實現他的稅改藍圖端賴期中選舉結果，如果民主黨在參院有斬獲，則向曼欽及席納瑪讓步的壓力就會大大減少；但若共和黨奪下多數，稅改藍圖基本上將會束之高閣。

這對拜登而言恐非前景光明之事，因為許多民調學者預測，共和黨至少能奪下眾院多數；而前眾院共和黨團幕僚吉米萊諾(John Gimigliano)表示，只要共和黨能掌控眾、參其中一院，拜登的稅改藍圖就基本上不會出現在他的辦公桌上。

白宮已就稅改問題向共和黨人發起挑戰，白宮發言人貝茲(Andrew Bates)就說：「拜登的經濟願景是持續嘉惠中產家庭，但國會共和黨人的願景卻是出賣中產家庭，為特定富裕階層謀福利。」

鑒於兩黨在稅改議題立場上的分歧巨大，以及拜登的否決權，若民主黨無法在國會取得優勢，則兩黨提出的稅務政策都難過關，故恐怕相關議題直到2024年底以前都會是僵局狀態。

2017年川普政府提出的減稅法案中，由於程序問題，當時降低個人所得稅率及撫養等扣除額門檻的條文設有2024年底到期的落日條款；不要讓民眾在2024年底稅賦增加，可能會與401(k)退休帳戶改革一道，為兩黨在稅改上少有的幾項共識。