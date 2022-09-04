裴林阿州敗選警訊 共和黨支持者現分歧

前總統川普背書的共和黨候選人裴林，在阿拉斯加州國會眾議員選舉中爆冷落選，反映共和黨支持者內部立場分歧，讓民主黨看到希望。(美聯社)

前阿拉斯加州 長、馬侃2008年競選總統的副手莎拉‧裴林(Sarah Palin)在阿州的聯邦眾議員補選中失利；「紐約時報」報導，這場選舉反映出阿州依然是個高度傾共和黨 的州，但如果不能團結立場分歧的支持者，就會成為民主黨人的機會。

在阿拉斯加州本次投票 啟用的排序投票制下，裴林因第二順位得票數不足而敗給佩爾托拉，但裴林與畢吉克兩人加總，共和黨人得到60%的選票；這代表阿拉斯加州依然是個傾共和黨的州，但是支持者間的立場分歧，不少人甚至寧願將佩爾托拉送到華府，也不願讓裴林代表該州。

裴林在競選期間與畢吉克高度針鋒相對，直言批評排序投票制，鼓勵選民只填裴林的名字；其代表的是咄咄逼人、氣勢凌厲的川普主義風格，並受到福音派保守主義的高度擁戴，特別是女性。

曾經讚許裴林「是個傳奇」的前總統川普的聲望在阿拉斯加州已在衰退，來自共和黨溫和派及無黨派傾向選民的支持度下滑，導致2016年時，川普領先競爭對手15個百分點，但到2020年時降至10個。

而阿拉斯加州有利於溫和派競選人勝出的制度，更讓裴林重返政壇之路顯得荊棘遍布。

一名第一順位投給畢吉克，第二順位投給佩爾托拉的選民就說，共和黨眾多支持者間彼此不合，讓民主黨有了可趁之機；曾呼籲選民將裴林列為第二順位的畢吉克在選後也說，其選舉結果證明裴林「無能力在阿拉斯加州擊敗民主黨人」。

佩爾托拉的任期只到明年1月，除非能通過11月期中選舉的考驗；考慮到共和黨在阿拉斯加州的優勢，該黨策士拉金(Matt Larkin)表示，裴林依然有復出的可能性，但這端賴於各競選人與如何順應政治環境，也包括裴林自己。