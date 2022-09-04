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川普賓州輔選 批拜登「全民公敵」、FBI「扭曲正義」

FBI搜海湖莊園後 川普首度亮相輔選 能救賓州選情？

川普赴賓州站台 海湖莊園被搜後首度輔選

編譯陳韻涵／綜合3日電
前總統川普3日赴賓州維克斯-巴爾市，替共和黨提名的州長和參議員候選人助選造勢。(路透)
前總統川普3日赴賓州維克斯-巴爾市，替共和黨提名的州長和參議員候選人助選造勢。(路透)

前總統川普3日赴賓州維克斯-巴爾市(Wilkes-Barre)替共和黨州長和聯邦參議員候選人造勢，這是他的佛州宅邸遭搜索後，首次為期中選舉候選人助陣，但他支持的候選人選情低迷，挑戰重重。

美聯社報導，賓州西部比佛郡(Beaver Falls)共和黨人米特科(Larry Mitko)2016年投給川普，但他表明「絕不可能」支持該黨賓州聯邦參議員候選人奧茲(Mehmet Oz)。

米特科自稱不認識5月初選時因獲川普背書而出線的明星外科醫師奧茲，這次會支持他較熟悉的民主黨籍賓州副州長費特曼(John Fetterman)。

米特科說：「奧茲沒有一點讓我想投他，我不會投給不認識的人。」

米特科的想法正是川普及其他共和黨候選人面臨的挑戰，川普進入全面選舉模式，他發表演說前，群眾大致坐滿可容納約1萬人的金神體育場(Mohegan Sun Arena)，暖場演說分別由奧茲、賓州州長候選人馬垂諾(Doug Mastriano)、川普盟友、亞利桑納州聯邦眾議員瑪潔瑞‧泰勒‧格林(Marjorie Taylor Greene)輪番上陣。

當晚喝彩聲最大的演說，是格林重申川普贏得2020年大選的謊言，以及馬垂諾允諾將賓州的非法移民送往拜登總統位於德拉瓦州的家。

川普所挺候選人選情低迷

今年夏季，川普支持的候選人贏得多場共和黨初選，但許多候選人11月期中選舉面臨硬仗；除了奧茲選情艱難，從俄亥俄州參議員候選人、投資人兼作家萬斯(J.D. Vance)、亞利桑納州參議員候選人麥斯特斯(Blake Masters)，到喬治亞州美足明星轉參議員候選人沃克(Herschel Walker)皆然。

前總統川普3日赴賓州維克斯-巴爾市，替共和黨提名的州長和參議員候選人助選造勢，支...
前總統川普3日赴賓州維克斯-巴爾市，替共和黨提名的州長和參議員候選人助選造勢，支持者反應熱烈。(路透)

共和黨民調專家艾里斯(Whit Ayres)指出，「共和黨提名人中有許多初入政壇的素人，參加高規格的參院選戰，但素人參選會比有經驗的候選人還難贏。」 

共和黨候選人的期中選舉面臨苦戰，也對川普有意為2024年大選打基礎造成困難，他本人還面臨聯邦調查局(FBI)調查等棘手難題；此外，針對川普意圖推翻上次大選結果的調查也尚未結案。

拜通膨、高油價和拜登支持率低迷所賜，共和黨一度被看好有機會在期中選舉奪回國會多數，但最高法院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判例後，共和黨發現他們重回守勢。

前總統川普3日赴賓州維克斯-巴爾市，替共和黨提名的州長和參議員候選人助選造勢，支...
前總統川普3日赴賓州維克斯-巴爾市，替共和黨提名的州長和參議員候選人助選造勢，支持者反應熱烈。(美聯社)

川普 共和黨 賓州

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