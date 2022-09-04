氫燃料外洩 探月火箭二度取消發射

攝影愛好者3日在佛州卡納維拉爾角等待，希望拍到探月火箭阿提米絲號升空的精彩畫面。(美聯社)

國家航空暨太空總署(NASA )暌違50年的重返月球前哨任務、「阿提米絲一號」(Artemis 1)試飛原定3日首航，但因為工程師們無法有效解決液態氫燃料洩漏問題，發射時間再次推遲，這次至少會延後到本月下旬。

這是繼阿提米絲一號的「太空發射系統」(Space Launch System，SLS)火箭原定8月29日發射之後，七天內第二次推遲。

由於液態氫燃料外洩，探月火箭阿提米絲號3日在預定發射時間前數小時宣布取消，這是一周內第二次。(Getty Images)

這兩次延後都與液態氫燃料問題有關，第一次是其中一台發動機的燃料溫度過高，經檢查後為感應器故障；至於這次，則是工程師們在添加燃料時發現洩漏問題。

SLS使用的四具RS-25發動機曾經數次升空，當中次數最多的編號E2045發動機於1998年首航，執行過12次飛行任務；儘管並非全新，但是幾年來數次任務已經表明，1980年代初期開發的RS-25既安全可靠，推力也十足強大。

本次任務的發射主管布萊克威爾-湯普森(Charlie Blackwell-Thompson)3日表示，團隊在開始注入液態氫燃料後不久，底部發動機就出現洩漏，經過兩次故障排除程序後仍無法解決問題，在延宕三個多小時後，決定停止發射倒數。

阿提米絲一號的任務主管沙拉芬(Mike Sarafin)則表示，儀器判斷出液態氫燃料的傳輸管路有壓力過高的異常讀數，因此存在燃料洩漏以外，可能有其他問題；話雖如此，本次讀數異常較前幾次鮮明得多。

下次升空延至本月19日以後

NASA團隊表示，考量到必須檢查燃料洩漏所需的時間，以及牽涉到星球軌道及航天動力學等問題，SLS既然無法在本月6日發射期時段升空，發射時程至少要延後到本月19日以後。

在下一次發射之前，SLS將從發射台拖回飛行機具裝配廠(Vehicle Assembly Building)。

阿提米絲為古希臘神話中的月亮守護神，也是阿波羅的姊姊，是繼1972年「阿波羅17號」(Apollo 17)後再度啟動的登月計畫；而阿提米絲一號為無人試飛，後續機型預計2024年將載人重返月球，還要為登陸火星鋪路。

3日在佛州提蘇維爾等待達數小時的民眾，得知探月火箭阿提米絲號取消發射後，失望離去。(Getty Images)

勞工節周末估計有25萬人湧進佛州 的海灘邊，試圖一睹阿提米絲一號發射的風采及見證歷史；而最終發射不斷拖延，讓不少人失望。

不過NASA主任尼爾森(Bill Nelson)表示：「這就是任務的一部分」，為了未來載人登月時讓四名太空人 安全升空，「在我們覺得一切都沒問題之前，我們不會發射火箭。」