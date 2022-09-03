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克魯曼：俄羅斯經濟災難 腐蝕戈巴契夫的政治遺產

編譯湯淑君／綜合外電
紐約時報專欄作家克魯曼說，前蘇聯領導人戈巴契夫（左）垮台後的俄羅斯，經濟一敗塗地，是讓普亭能乘勢而起的一大因素。（美聯社）
紐約時報專欄作家克魯曼說，前蘇聯領導人戈巴契夫（左）垮台後的俄羅斯，經濟一敗塗地，是讓普亭能乘勢而起的一大因素。（美聯社）

前蘇聯領袖戈巴契夫辭世，大多數評論著墨於他的政治改革失敗。蘇聯主要繼承者—俄羅斯聯邦—未能成為民主、開放的社會；烏克蘭將來也許有希望，此刻卻遭俄軍侵略，須為自由民主的存續苦苦奮戰。

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在紐約時報專欄撰文指出，在後戈巴契夫時代的俄羅斯，經濟改革也是一敗塗地，而這顯然是讓普亭主義（Putinism）乘勢而起的因素之一。1990年代俄羅斯經濟有多糟呢？

先談一點時代背景。舊蘇聯的中央計劃經濟並不總是那麼糟糕。蘇聯在二次大戰期間的表現，展示在史達林統治下，工業成長不容置疑；在1950年代甚至1960年代，蘇維埃經濟發展一度被世人視為成功故事，從落後國家轉型成世界強國（儘管過程中殺人無數）；在1970年，蘇聯急起直追西方財富水準的實力僅次於日本。

然而，1970年以後，蘇聯成長故事就破滅了，科技進步亦陷入停滯狀態。雖說經濟停滯也許無法充分解釋戈巴契夫何以崛起，但中央計劃經濟的敗象日益顯著，確實為改革開門引路。於是，蘇聯垮台，俄羅斯轉離社會主義、邁向市場經濟。結果卻是災難一場。

俄經濟災難可能的成因

在俄羅斯第一任總統葉爾欽（Boris Yeltsin）時代，俄國經濟有多慘，看數字便知。實質人均國內生產毛額陡降逾40%，比美國「經濟大蕭條」最嚴重時的情況還糟糕多了。1990年代初期，俄羅斯通膨年增率曾飆上逾2,000%的顛峰。共產統治時代的統計數據也許不可盡信，但其他證據也顯示生活水準崩塌，預期壽命也大減。

從社會主義轉型至資本主義，無可避免會導致這樣的後果嗎？不能這麼說。2001年國際貨幣基金（IMF）的研究報告指出，俄羅斯自由化後的經濟表現遠比其他「轉型期」經濟體糟糕。

那麼，到底哪裏出了錯？這是1990年代末和2000年代初熱烈討論的議題，但據克魯曼所知，從未達成共識。以下是一些似乎可信的說法：

— 起初，俄羅斯僅局部轉型至市場經濟，而且局部的私有化亂無章法，結果是政府和民營事業雜亂並存，兼具公、民營最糟的缺失。

— 真正走向私有化時，俄羅斯卻不按制度（安全法規、反掠奪行為規定、一般法治原則）行事，但這卻是市場經濟運作必須倚賴的基礎。

— 亂無章法的私有化創造了一些壟斷型企業，他們試圖從人人身上儘可能榨取利益，淪為現代版的強盜大亨，導致商務發展步履蹣跚。

— 混亂的私有化也塑造了「寡頭」（oligarch）階級，坐擁不勞而獲的巨富，並且扭曲了經濟政策。

轉型至市場經濟的負面教材

在後戈巴契夫的經濟災難中，上述因素分別占多大成分？不得而知。但1990年代的俄羅斯顯然提供負面教材，可作為「轉型至市場經濟時不應犯哪些錯誤」的教訓。

結果，俄羅斯1990年代的問題，導致了1998年的金融危機。之後，俄羅斯經濟終於穩定下來，並重拾成長。不幸的是，這卻是在普亭的領導下辦到的。經濟復甦需要犧牲民主嗎？這是可疑的論調，但在普亭統治的俄國卻是如此。

故事或許尚未結束。如果烏克蘭能擊退入侵的俄軍，前蘇聯的一部分可能終將享有持久的民主，那麼可想像烏克蘭有朝一日能融入歐洲經濟，向世人指引出一條民主與繁榮結合之路。

那是未來的展望。可悲的是，戈巴契夫的政治遺產，已被俄羅斯的經濟失敗破壞大半了。

俄羅斯 戈巴契夫 普亭

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