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費城演說後改口 拜登：並非所有川普支持者是暴民

編譯洪毅／綜合2日電
拜登總統1日的演說痛批川普和MAGA支持者帶給美國極端主義的威脅，此說卻也引來製造對立的抨擊，使拜登2日改口說並非所有川普支持者都是暴民。（歐新社）
拜登總統1日的演說痛批川普和MAGA支持者帶給美國極端主義的威脅，此說卻也引來製造對立的抨擊，使拜登2日改口說並非所有川普支持者都是暴民。（歐新社）

拜登總統1日在費城發表嚴厲批評前總統川普的演說後，隔日他又修正說法指「不認為所有川普支持者都是國家的威脅」，反映出拜登若冒進則加劇國家分歧，若退守則放任亂局的兩難處境。

拜登1日在費城美國獨立紀念館(Independence Hall)的演說中，指責川普及其「讓美國再度偉大」(MAGA)盟友們推舉專制領袖，煽惑政治暴力，懷抱極端主義，威脅美國立國基礎；拜登還提到，當今的共和黨「已被川普及MAGA盟友們支配。」

拜登2日則放軟語調，回覆記者提問時說：「我不認為所有的川普支持者都是國家的威脅」，「我認為那些宣揚使用暴力，當暴力事件發生時又不願譴責，並拒絕承認選舉的贏家，還要堅持改寫計票規則的人，算是對民主的威脅。」

拜登還說：「投給川普的人，包括現在依然支持他的人，並非都是支持闖入國會大廈的人，也並非支持推翻選舉結果的人；他們的投票，單純是在表達他們的想法。」

儘管拜登在演說中，有意著重於川普及MAGA勢力對共和黨的控制，試圖拉攏更多傳統、溫和的共和黨人；但是拜登對於川普愈發強烈的措辭，讓他很難迴避共和黨支持者的抨擊。

例如前司法部長巴維理(William Barr)的首席撰稿人布羅尼茨基(Jonathan Bronitsky)就投書「每日郵報」稱，拜登當天的演說不只是在「談論共和黨內的一小群人」。

布羅尼茨基表示，拜登「MAGA勢力要將國家帶回沒有選擇權、隱私權，沒有節育，或是選擇所愛之人的自由」的說法，是在「誹謗國內相當多民眾所信奉且堅持捍衛的生命神聖，彰顯美國與眾不同的傳統道德觀。」

史丹福大學胡佛研究所成員戴雅門(Larry Diamond)表示，拜登直言批評川普，可能會被操縱成黨派議題；但如果選擇退縮，等於是在閃躲對民主的威脅，迴避捍衛民主。

拜登就任總統初期，一直盡可能迴避直言批評川普，以營造團結形象；不過隨著提出的法案在國會告捷，拜登本人及民主黨的民調回升，臨近11月期中選舉，川普捲土重來的聲勢日益壯大等，都讓拜登對川普的批評日益激烈，但是這也讓拜登踏入「政治風險區」，若有不慎，不單會招致共和黨人更凌厲的攻訐，甚至反讓國家更加對立。

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