美國對台軍售11億 助抵抗灰色地帶 中方：必反制

圖為美軍士兵將一枚響尾蛇飛彈裝上F-35戰機。(取自美國海軍官網)

傳聞已久的美國最新對台軍售，美國國防安全合作局（DSCA）2日終於宣布3項內容，包含3.55億美元的60枚魚叉飛彈、8560萬美元的100枚響尾蛇飛彈，以及一紙6.554億美元的偵監雷達後續維持合約，此次軍售總額約10.96億美元（新台幣335.32億元）。

圖為美國批准對台軍售60套魚叉飛彈系統。(取材自Boeing Defense推特)

聯邦眾院議長裴洛西 （Nancy Pelosi）上月2日至3日訪問台灣，中國發動圍台軍演引發台海局勢緊張，加上近日無人機對金門的侵擾，更引起國際關切；拜登政府在裴洛西訪台滿月之際，宣布對台軍售。

台灣國防部 則表示，面對中共近期挑釁式軍事活動，已形成嚴峻威脅，美國再度宣布對台軍售，有助於建構台灣應對海空灰色地帶威脅，能發揮長程飛彈預警最大效益。國防部說，美國政府正進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效，國防部對此表達誠摯的感謝。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，中方必有反制。

美國國務院發言人以背景說明方式表示，根據台灣關係法 ，美國對台出售武器和服務，以台灣能保持足夠的防禦能力；自2010年起，行政部門已通知國會超過350億美元的對台軍售案。

圖為台軍執行「AGM-84魚叉飛彈潛力裝掛作業」。官兵駕駛掛彈車搬運魚叉飛彈，依標準作業程序，將飛彈裝掛至戰機上。（軍聞社）

這名發言人表示，美國透過對外軍售（FMS）和商售（DCS）兩管道對台軍售，這對台灣安全而言至關重要，美國會持續和國防產業合作支持這項目標，這些擬議的軍售是例行項目，用以支持台灣軍力現代化和維持可恃的防禦能力。

這名發言人說，40年來美國恪守基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的「一個中國」政策，美國敦促北京停止對台灣的軍事、外交和經濟打壓，美國會持續支持以符合台灣人民期望與最大利益的方式，和平解決兩岸議題。

根據DSCA新聞稿，美國政府已通知國會相關軍售案；針對偵監雷達計畫（指樂山長程預警雷達），台北方面提出後勤管理維修的採購需求，美國同意提供承包商支援、後勤維修等服務。

DSCA表示，美國政府決定對台出售60枚AGM-84L魚叉攻船飛彈（AGM-84L Harpoon Block II missiles）和4枚ATM-84L魚叉演訓彈，以及最新一代的AIM-9X響尾蛇空對空飛彈AIM-9X Block II Sidewinder tactical air-to-air missiles）。

魚叉和響尾蛇皆為台灣國軍現役裝備，均可掛載於F-16戰機；美軍參謀首長聯席會議前主席穆倫（Michael Glenn Mullen）今年3月率團訪台，曾關切台灣的長程預警雷達。

DSCA表示，魚叉飛彈有助強化台灣現有海上與防空能力，用以抵禦海上侵略、沿海封鎖和兩棲攻擊；響尾蛇飛彈將透過展現精準鎖定空中目標的能力來對抗或嚇阻侵略；偵監雷達案將有助台灣提升區域預警能力。

DSCA新聞稿表示，擬議的軍售將使台灣軍隊持續現代化並保持可靠的防禦能力，符合美國國家、經濟與安全利益，有助於提升台灣安全，維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步。此次項目台灣能毫不費力將相關設備納入軍隊武力之中，也不會改變區域基本軍事平衡。