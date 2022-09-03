共和黨重量級金主縮手 捐款僅剩1/6…競選銀彈吃緊

重量級金主艾德森和妻子米瑞姆‧艾德森2019年和川普合影。(美聯社)

過去十年捐款共和黨 金額最多的重量級金主艾德森(Sheldon Adelson)2021年病逝之後，遺孀米瑞姆‧艾德森(Miriam Adelson)極少出席共和黨各種活動，捐款手筆也大幅縮水。彭博新聞(Bloomberg)報導，過去經常收到艾德森夫妻大方捐款的共和黨候選人，如今卻出現財務漏洞，相較之下民主黨 對手則因為主打保衛墮胎權議題，選舉募款成績亮麗。

彭博新聞報導，艾德森夫妻是賭場巨擘「拉斯維加斯金沙集團」(Las Vegas Sands Corp)最大股東，過去十年裡是捐款最多的共和黨金主，從2011年至2020年間，捐款給共和黨各種超級政治行動委員會(super PACs)、候選人競選團隊累計約5億2400萬元。

艾德森夫妻也是前總統川普 的重要金主，艾德森旗下事業包括「拉斯維加斯評論報」(Las Vegas Review Journal)，川普2016年宣布參選總統之後，艾德森夫妻便一路相挺。川普在2018年頒發自由獎章(Medal of Freedom)給米瑞姆‧艾德森。艾德森罹患非霍奇金氏淋巴瘤(non-Hodgkin's lymphoma)於2021年1月病逝，享壽87歲。

76歲的米瑞姆‧艾德森在這個選舉季節裡，只在7月間捐了500萬元給支持共和黨聯邦眾議員候選人的「國會領導基金」(Congressional Leadership Fund)超級政治行動委員會。彭博新聞報導，米瑞姆‧艾德森自從丈夫過世後，基本上便不再現身共和黨人物舉辦的活動，因為這些活動通常都以支持者的慷慨捐款做為尾聲，米瑞姆‧艾德森如今絕大多數時間都待在以色列。

根據「彭博億萬富翁指數」(Bloomberg Billionaires Index)統計，米瑞姆‧艾德森個人淨資產有270多億元，位居全球最富有女性排行榜第六名，但疫情期間因為持股股價暴跌約45%，她的財富也大受影響。

報導指出，華府政壇人士原本以為，米瑞姆‧艾德森對共和黨陣營的捐款手筆，將維持艾德森在世期間的水準，但她在2022年裡唯一一筆給「國會領導基金」的捐款，與艾德森在2018年選舉季節同期的出手規模相比，金額卻只有大約六分之一。少了艾德森的資金助力，某些共和黨人士開始擔心期中選舉恐將面臨經費捉襟見肘的狀況。

報導指出，最高法院今年6月底推翻1973年保障墮胎重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)之後，共和黨候選人變成處於劣勢，在8個決戰州(battleground states)的聯邦參議員選舉裡，民主黨候選人選舉募款成績超過共和黨候選人的共有7州，如果共和黨候選人要在廣告文宣開銷方面迎頭趕上，就必須依靠共和黨旗下超級政治行動委員會大力幫忙。

共和黨金主艾柏爾哈特(Dan Eberhart)指出，如果米瑞姆‧艾德森在這次選舉沒有大方捐款，共和黨陣營可能因此出現頗為傷腦筋的財務漏洞。

一名共和黨消息人士說，艾德森生前對美國政治非常有興趣，而且勇於發言，米瑞姆‧艾德森則對以色列有著無比熱愛。