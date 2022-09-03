裴琳丟阿州 共和黨怪選制太難…85%選民說簡單

阿拉斯加州唯一一席聯邦眾議員特別選舉結果，共和黨候選人莎拉‧裴林敗選。(美聯社)

阿拉斯加州 唯一一席聯邦眾議員特別選舉結果，共和黨 候選人莎拉‧裴林(Sarah Palin)、畢吉克(Nick Begich)雙雙落馬，輸給民主黨候選人佩爾托拉(Mary Sattler Peltola)。共和黨人士紛紛把敗選結果歸咎於阿拉斯加州於2020年起採行的複選式排序投票 (ranked-choice voting，RCV，又稱優先選擇投票)制度及「叢林初選」( jungle primary)規則。

共和黨籍阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)31日在推特發文，批評複選式排序投票根本是一種選舉制度「詐騙」(scam)。柯頓指出，阿拉斯加州選民有60%投票給共和黨，但錯綜複雜的選舉制度讓選民圈選選票時眼花撩亂，導致選民投票權遭到剝奪，最後變成民主黨獲得勝利。

什麼是叢林初選、複選式排序投票？

根據阿拉斯加州複選式排序投票制度，選民先在非黨派叢林初選(nonpartisan jungle primary)當中挑選一名候選人，得票最高的四名候選人則晉級參加普選。

選民在隨後普選時，依照個人喜愛依次圈選第一支持、第二支持、第三支持等人選順序。

第一輪計票結果如果沒有候選人得票率跨越50%門檻，得票率最低的候選人則遭自動排除，但其支持者在選票上圈選的第二支持對象將分配到被排除候選人的原本票數。相同程序將持續進行，直到產生票數最高的候選人。

複選式排序投票制度的支持者認為，這種投票方式把更多權力賦予選民，而不是交給政黨，有助於避免負面選舉歪風，而且制度本身維持政治中立。部分共和黨人士也贊成複選式排序投票制度。批評者則指出，複選式排序投票制度艱深難懂。

共和黨全國委員會(Republican National Committee，RNC)全國新聞秘書瓦格恩(Emma Vaughn)發表聲明指出，阿拉斯加州特別選舉結果「證明了我們已經知道很久的事實，那就是複選式排序投票讓選民投票權遭到剝奪」。

來自亞歷桑納州的共和黨全國委員會委員布耶爾(Tyler Bowyer)1日對新聞網站「國會山莊報」(The Hills)指出，將在共和黨全委會2023年初的冬季會議上，發動反對複選式排序投票的提案。

出口民調(Exit Poll)顯示，約有85%阿拉斯加州選民說，覺得複選式排序投票制度很簡單(simple)。