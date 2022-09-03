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拜登費城演說 軍人當背景挨批「政治化」

編譯洪毅／綜合2日電
拜登總統1日在黃金時段對全國演說，激烈抨擊川普與共和黨，但其講台背後卻站著兩名陸戰隊員，引來政治介入軍事的批評。（歐新社）
拜登總統1日在黃金時段對全國演說，激烈抨擊川普與共和黨，但其講台背後卻站著兩名陸戰隊員，引來政治介入軍事的批評。（歐新社）

拜登總統1日在費城美國獨立紀念館(Independence Hall)發表嚴詞批評前總統川普的演說，而在如此場合，有兩名陸戰隊員站在拜登身後，引來軍隊遭到白宮「政治化」，抑或是傳達「守衛民主」的正反不一的質疑與辯論。

拜登對川普的評論措辭愈趨強硬，1日的演說中更加表露無遺，稱川普及其「讓美國再度偉大」(MAGA)盟友們代表著「威脅共和國立國基礎的極端主義」，他們「心懷憤恨，在喧囂中勃發，活在謊言的陰影之下，而非沐浴於真理的光芒。」

這些言論，讓拜登的演說在「競選催票」及「守衛民主」之間游離，成為當天陸戰隊員站在他身後會引發爭議的原因，因為基於軍隊忠於國家，而非特定政黨或候選人的原則，穿著軍裝的軍人不應參與政治性活動為明文規範。

白宮發言人：演說是關於守衛民主、非政治性內容

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)2日就說，拜登當天的演說「不是政治性內容，而是關於守衛民主」，陸戰隊站在身後旨在展現拜登對軍人「深刻而堅定不移的崇敬」，也是向他們守衛國家民主的致意。

但不少媒體人並不認同這樣的作法，哥倫比亞廣播公司(CBS)白宮記者奧基夫(Ed O'Keefe)則說，不論觀點如何，拜登都是在有陸戰隊員的背景下，點名攻擊前總統及部分共和黨人，這「並非尋常之事」。

有線電視新聞網(CNN)新聞節目「新的一天」(New Day)主播布莉安娜·凱拉(Brianna Keilar)則說，無關政黨，也不論外界對演說內容的看法，著軍裝的陸戰隊員在當天現身「已與軍人『非政治化』的常理相悖」。

白宮發言人貝茲(Andrew Bates)分別回應奧基夫及凱拉在推特上的言論，貝茲在兩則推文中，均轉貼數則CBS及CNN的新聞連結，這些報導涵蓋民主受到川普及其激進支持者對美國民主的威脅，例如國會暴動事件或是意圖推翻選舉結果等。

貝茲還轉推白宮國家經濟委員會(NEC)成員傑西·李(Jesse Lee)的文章，傑西·李說，許多媒體報導川普及其支持者對民主的威脅，拜登「是直言不諱的陳述事實，這不是政治問題，而是他的義務。」

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