機密在哪？川普遭扣文件 多份「機密」檔案夾裡沒東西
聯邦調查局(FBI) 8月8日搜查前總統川普私人海湖莊園，司法部2日公布更詳細的的搜查清單內容，除了早前公布的多份機密文件外，還發現數十個標有機密，但裡面沒有任何東西的空白文件夾。
司法部編列的清單，概括說明了在川普辦公室及海湖莊園33個箱子裡所搜出的東西。雖然清單沒有描述文件的內容，但顯示了這些機密信息及絕密材料，是藏在家裡的盒子裡，並與報紙、雜誌、衣服及其他個人物品混在一起。
清單顯示，在一個箱子內找到了43個標有機密分類的空白文件夾，另外有28個標有「交回參謀長」或助手的空白文件夾。在儲物櫃內也發現了類似的空白文件夾。
由於發現數十個標有機密，但沒有任何東西的文件夾，從而引發了多個疑問，包括政府是否已經全部收回了川普離開白宮後所保留的機密文件；另外，既然這些文件夾是空白的，但川普為何一直以來都提出種種理由指其所有文件的合法性？
而FBI堅持搜查的理據是，川普因可能違反3項法律而接受調查：即禁止未經授權刪除或銷毀聯邦辦公室記錄的法律；禁止在聯邦調查中偽造或銷毀記錄的法律，以及一項是反間諜法案。
幹員們還發現了川普保存的1萬多份沒有分類的其他政府文件。經盤點顯示，FBI 8月份查獲100多份帶有分類標記的文件，其中18份標記為絕密、54 份機密和31份秘密。 FBI 在1月份發現了184份標記為機密的文件，分別放在15個箱子內，由國家檔案館在1月收回。
司法部2日還表示，已經審查了最近搜獲的紀錄，並將帶有分類標記的文件隔離開來，確保它們按照適當的程序保管及作進一步調查之用。
另外，司法部日前公布一張FBI突襲搜查海湖莊園時，拍下的機密文件照片。照片曝光後馬上引起了川普的抨擊，他在社交媒體指責該照片是FBI「擺拍」，給公眾留下誤導性印象。
不過有多位前FBI幹員表示，這是標準的做法，是為了記錄調查而拍攝的照片，顯示了發現物品的地點和物品本身，公布的照片相信是其中一張。
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