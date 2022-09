被警告「威脅民主」川普轟：拜登一定是瘋了或晚期失智

美國總統拜登 1日晚間發表全國演說,稱美國平等與民主受到破壞,並抨擊前總統川普 及支持「讓美國再度偉大」(MAGA)的支持者是民主的威脅。被點名的川普很快上自己的「Truth Social」平台發文反擊,稱拜登「一定是瘋了,或者罹患晚期失智 」。

根據每日郵報報導與網友在推特轉發的截圖,川普在「Truth Social」發文表示,「有人應該跟拜登解釋,緩慢、但熱情地說,MAGA的意思是,跟單憑文字就能知道的一樣有力,『讓美國再度偉大!』」。川普指出,如果拜登不想通過言語、行動和思想讓美國再度偉大,「他沒有、那他當然不該代表美利堅合眾國」。

川普在「Truth Social」發出一張組圖,左邊是拜登在投射暗紅燈光的講台上握拳振臂疾呼,右邊則是他自己抱著美國國旗大親特親,同時還寫到,「如果你看到尷尬憤怒的拜登今晚演說的文字與涵義,他威脅美國,包括了可能動用軍力,他一定是瘋了,或者罹患晚期失智!」

TRUMP RESPONDS TO BIDEN SPEECH: “He threatened America, including with the possible use of military force. He must be insane, or suffering from late stage dementia!” pic.twitter.com/AqXv0Cz1rX