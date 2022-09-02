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普亭不給戈巴契夫國葬 反替美歐領袖解套

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普亭不給戈巴契夫國葬 反替美歐領袖解套

編譯張佑生
俄國電視台1日播出總統普亭向已故蘇聯總統戈巴契夫靈柩鞠躬的影片。（美聯社）
俄國電視台1日播出總統普亭向已故蘇聯總統戈巴契夫靈柩鞠躬的影片。（美聯社）

蘇聯首任及末代總統戈巴契夫過世，告別式與葬禮訂於3日舉行。俄國總統普亭第一時間前往醫院向靈柩鞠躬致哀，但發言人隨後表示，告別式當天普亭另有要公，行程已滿，不克出席，間接否決了替戈巴契夫辦理國葬的可能。

所謂「蓋棺論定」，戈巴契夫在國際間的聲望和俄國民眾對他的看法，有著極大落差，這是國際輿論的共識。蘇聯解體這筆帳（或成就），肯定是要算在他頭上的。1996年俄羅斯總統大選，戈巴契夫試圖東山再起，得票率只有0.5%，充分說明了俄國民眾對他的觀感。

葉爾欽擔任俄國總統後，任何國家活動都不邀請戈巴契夫出席，徹底將他邊緣化。普亭和心腹麥維德夫在總統、總理職位間玩「大風吹」的期間，反而不時邀請戈巴契夫到克里姆林宮作客聊聊。

戈巴契夫與普亭之間的關係很複雜。戈巴契夫曾對小老弟寄予厚望，認為他有能力完成俄羅斯民族偉大復興的夢想。後來發現普亭緊抓權力不放，態度轉趨負面。蘇聯解體後，俄國國際地位一蹶不振，普亭許民眾一個振衰起敝的大國夢。

烏克蘭是俄羅斯民族偉大復興拼圖不可缺的關鍵，普亭兼併克里米亞，再展開「特別軍事行動」，戈巴契夫始終沉默。因為某種程度上，普亭是在收拾他當年留下的「殘局」。

英美媒體將普亭缺席戈巴契夫葬禮批為「終極蔑視」，但普亭終究得考慮國內民眾的情緒。普亭不替戈巴契夫辦理國葬，其實幫了西方國家一個大忙。試想，如果辦理國葬，美歐等國領袖是否要親自或至少派特使出席？在俄烏戰事陷入僵局之際見面，何等尷尬？能免則免吧！

普亭 戈巴契夫 俄國

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