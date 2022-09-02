補強針接種率 非裔西語裔最低 CDC：年輕人接種比率偏低

接種新冠疫苗補強針的比率，以非裔與西語裔社群最低。圖為密西西比州一名非洲裔大學生接種新冠疫苗補強針。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)1日發布報告指出，全國接種新冠疫苗 補強針的比率，非裔 與西語裔社群整體接種率最低。

截至8月5日，全國約五成符合資格的人群已接種第一劑補強針，三分之一已接種第二劑補強針。

各族裔方面，42.9%符合資格的非裔人口已接種第一劑補強針，28.1%已接種第二劑；西語裔的比例則更低，符合資格的人群僅37.3%已接種第一劑補強針，24.4%完成第二劑接種。

相較之下，白人與亞裔 的比例較高；54.7%符合資格的白人人口已接種第一劑補強針，36.6%已接種第二劑；亞裔方面，符合資格的人群中，58.5%已完成第一劑補強針接種，36.1%已接種第二劑。

研究還發現無論是哪一個族裔，年輕人群接種補強針的比率普遍偏低。

至於5歲至11歲符合資格的的兒童中，9.8%非裔與10.4%西語裔已接種補強針；白人與亞裔兒童的比例高出近一倍，17.7%白人與20.6%亞裔已接種補強針。

波士頓兒童醫院(Boston Children's Hospital)流行病學者布朗斯坦(John Brownstein)表示，非裔與西語裔接種比例低的原因，可能與疫情初期推廣疫苗的方法有關。

疫情之初，推廣大眾接種疫苗包括設立臨時與免下車的疫苗接種站，現在這些據點大多已拆除，轉向依靠傳統做法推廣疫苗，如到藥局或醫療中心接種。

研究顯示有色族裔社區藥局較少，醫療設施相對缺乏，布朗斯坦提到這樣的條件可能是造成少數族裔落後的主因。

布朗斯坦提醒，入秋後天氣轉涼，待在室內的人群變多，染疫風險增高，提升接種率就顯得更加迫切，「部分少數族裔人口將受到最大的衝擊，我們的新型補強針有新的機會，避免非裔與西語裔出現不必要的住院與死亡病例」。