疫情衝擊 24州留級生人數增加

新冠疫情爆發以來，由於學生遠距學習、隔離和學校人員短缺，全美28州中，有24州留級生人數增加。圖為肯塔基州的一個課堂。(Getty Images)

在全國各地，留級的學生人數激增，專家表示，從傳統來看，留級會損害孩子社交生活和學業前途；但在新冠疫情 時期法律授權下，許多父母為幫助孩子從遠距學習、隔離和學校人員短缺等重重混亂中恢復過來，紛紛要求讓孩子留級、重新開始。

美聯社分析，全國已提供最近一學年數據的28州中，有24州留級生人數增加。南卡羅來納、西維吉尼亞和德拉瓦這三個州的留級率增加了一倍多。

其中，賓州 疫情法律允許家長選擇讓孩子重讀。疫情爆發次年，賓州留級生人數驟增約2萬人，達到4萬5000多人。現年13歲的普萊斯(Braylon Price)記得自己在疫情第一年幾乎什麼事情都做不好，師長指導很少、上課常受到干擾，很難按時完成功課。他的父母為了讓普萊斯步上更好軌道，決定讓他重讀六年級。對此，普萊斯一度很難過，但今年他明白，「這麼做的確可能對我更好」。

普萊斯的母親克里斯蒂·普萊斯(Kristi Price)毫不後悔他們的選擇。她說，普萊斯留級重讀六年級時，接受了量身訂作的教育 計畫，有助他更加專注，老師一對一的關注也很有幫助。普萊斯在社交方面的過渡也很容易。

教育界有關讓學生留級的研究一直受到重視。明尼蘇達大學人力資本研究合作組織教授雷諾茲(Arthur Reynolds)援引芝加哥和巴爾的摩學生研究表示，留級的風險在於：留級生輟學風險增加兩倍，「孩子們認為這是一種懲罰，會降低他們的學習動力，不會讓他們的進步。」

但支持留級制度者表示，有關留級研究都不是在疫情期間進行的，疫情期間許多孩子與遠距視訊課程搏鬥，有些孩子甚至完全沒有出現在視訊課程中。

佛州民主黨參議員伯曼(Lori Berman)說，「太多孩子一直在掙扎，遇到很多問題，我不認為在此時讓你家孩子慢下來，會有任何污名化問題」。伯曼提案立法讓家長更容易要求幼兒園至五年級學生在2021-22學年留級。

一般來說，家長可以要求孩子留級，但最終決定權在校長。加州和新澤西州也通過法律，讓父母可以更容易讓孩子留級，儘管該選項僅在去年才可使用。