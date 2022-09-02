我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：若再當選總統 贊成赦免國會暴亂滋事者

疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像

疫情衝擊 24州留級生人數增加

記者胡玉立／綜合報導
新冠疫情爆發以來，由於學生遠距學習、隔離和學校人員短缺，全美28州中，有24州留級生人數增加。圖為肯塔基州的一個課堂。(Getty Images)
新冠疫情爆發以來，由於學生遠距學習、隔離和學校人員短缺，全美28州中，有24州留級生人數增加。圖為肯塔基州的一個課堂。(Getty Images)

在全國各地，留級的學生人數激增，專家表示，從傳統來看，留級會損害孩子社交生活和學業前途；但在新冠疫情時期法律授權下，許多父母為幫助孩子從遠距學習、隔離和學校人員短缺等重重混亂中恢復過來，紛紛要求讓孩子留級、重新開始。

美聯社分析，全國已提供最近一學年數據的28州中，有24州留級生人數增加。南卡羅來納、西維吉尼亞和德拉瓦這三個州的留級率增加了一倍多。

其中，賓州疫情法律允許家長選擇讓孩子重讀。疫情爆發次年，賓州留級生人數驟增約2萬人，達到4萬5000多人。現年13歲的普萊斯(Braylon Price)記得自己在疫情第一年幾乎什麼事情都做不好，師長指導很少、上課常受到干擾，很難按時完成功課。他的父母為了讓普萊斯步上更好軌道，決定讓他重讀六年級。對此，普萊斯一度很難過，但今年他明白，「這麼做的確可能對我更好」。

普萊斯的母親克里斯蒂·普萊斯(Kristi Price)毫不後悔他們的選擇。她說，普萊斯留級重讀六年級時，接受了量身訂作的教育計畫，有助他更加專注，老師一對一的關注也很有幫助。普萊斯在社交方面的過渡也很容易。

教育界有關讓學生留級的研究一直受到重視。明尼蘇達大學人力資本研究合作組織教授雷諾茲(Arthur Reynolds)援引芝加哥和巴爾的摩學生研究表示，留級的風險在於：留級生輟學風險增加兩倍，「孩子們認為這是一種懲罰，會降低他們的學習動力，不會讓他們的進步。」

但支持留級制度者表示，有關留級研究都不是在疫情期間進行的，疫情期間許多孩子與遠距視訊課程搏鬥，有些孩子甚至完全沒有出現在視訊課程中。

佛州民主黨參議員伯曼(Lori Berman)說，「太多孩子一直在掙扎，遇到很多問題，我不認為在此時讓你家孩子慢下來，會有任何污名化問題」。伯曼提案立法讓家長更容易要求幼兒園至五年級學生在2021-22學年留級。

一般來說，家長可以要求孩子留級，但最終決定權在校長。加州和新澤西州也通過法律，讓父母可以更容易讓孩子留級，儘管該選項僅在去年才可使用。

疫情 教育 賓州

上一則

美晶片出口禁令 中批：典型科技霸權主義

下一則

紐時：戈巴契夫備受西方讚譽 習近平不認同

延伸閱讀

歐元區 一次升息3碼機率高

歐元區 一次升息3碼機率高
秦剛會薛曼 「持續溝通」管理美中分歧

秦剛會薛曼 「持續溝通」管理美中分歧
國務院：美韓外長通話 討論印太及台海穩定

國務院：美韓外長通話 討論印太及台海穩定
台海風險升高 國務院：準備好與台灣合作應對長期挑戰

台海風險升高 國務院：準備好與台灣合作應對長期挑戰

熱門新聞

「無聲辭職」是當前美國「抖音」熱門話題趨勢。(取自抖音)

「無聲辭職」年輕世代工作熱忱低、不做無薪任務

2022-08-22 06:27
專家警告，若真的出現經濟衰退，全美房地產價格將平均暴跌20%。圖為加州拍達路瑪地區的房屋。(Getty Images)

穆迪：明年房價恐暴跌20% 「泡沫」時期購屋非常可怕

2022-08-27 23:21
美國政府今天表示，將暫停由4家中國航空公司執飛、共26個從美國飛往中國的航班，。圖為2021年12月26日的紐約市甘迺迪機場。（路透）

反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班

2022-08-25 20:11
川普的海湖莊園日前遭到FBI搜索。（美聯社）

舉報川普暗藏密件的內應身分曝光 前白宮高層說是他

2022-08-27 13:09
戈巴契夫2018年出席紀錄片「遇見戈巴契夫」的首映。（路透）

戈巴契夫離世 留給美國的逆耳忠言是「這個字」

2022-08-31 09:08
麻省理工學院教授陳剛因為曾遭司法部間諜罪調查，決定退出聯邦資助研究。(路透)

「半導體材料新發現」 陳剛曾被控涉諜 憂遭針對退出研究

2022-08-27 10:07

超人氣

更多 >
美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議
疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像

疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像
華女紐約法拉盛住所被刺亡 在美親友失聯 警鎖定嫌犯

華女紐約法拉盛住所被刺亡 在美親友失聯 警鎖定嫌犯
你在美國吃到的這7樣日式料理 日本人沒吃過

你在美國吃到的這7樣日式料理 日本人沒吃過
辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」

辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」