疫情爆發兩年 4年級生數學、閱讀成績跌回20年前水準

拜登總統去年10月參訪位於新澤西州的小學，推廣他的重建美好新政。（Getty Images)

教育部 1日公布今年針對四年級學童(九歲)的數學、閱讀測驗成績，結果跌落回到20年前的水準，更是30年來最嚴重退步，達到1990年代以來的最低水平。這項結果顯示，過去20年長期在數學、閱讀項目所獲得的進步，在新冠疫情 發生兩年後完全泡湯；而且各族裔學生都在退步，非裔和白人學生數學成績差距越來越大。唯一的亮點是亞裔學生，閱讀成績還升高了一個百分點。

恐高中無法畢業 影響未來經濟

教育部公布最新統計，受到疫情影響，美國學童的數學和語文能力明顯下降。近年美國也受到小校難以經營的挑戰。（美聯社）

四年級考試成績長期趨勢測試是「國家教育進展評測」(National Assessment of Educational Progress，NAEP)的一環，更是教育和經濟發展軌跡的關鍵指標。四年級基本閱讀技能對於學習數學和歷史等其他學科至關重要，測試分數空前低落，顯示學童學習不足，可能影響未來發展、衝擊經濟產出。

布朗大學(Brown University)安納伯格研究中心(Annenberg Institute)主任李歐布表示，測驗成績表現較差的學生可能因此對上學失去興趣，導致連高中都畢不了業，更遑論上大學。

2022年平均閱讀成績(最高分500分)降至215分，比2020年低了五個百分點；這是自1990年以來閱讀成績的最大降幅。數學成績則降至234分，比2020年低了七個百分點。

從地區來看，中西部和東北部學生分數降幅最大，累計閱讀和數學分數分別下降了16和15個百分點；南部學生下降了13個百分點；西部地區學生得分最高，下降了五個百分點。

負責主辦這項學習測驗的聯邦「全國教育統計中心」(National Center for Education Statistics，NCES)主委蓓姬‧卡爾(Peggy G. Carr)指出，「新冠疫情震驚了美國教育，阻礙了學生學業發展。總體而言，此測試結果描繪出疫情期間學校教育的『令人警醒的畫面』。」

歸咎遠距學習 槍案等原因停課

專家將疫情下的學習陰影與大蕭條 時期為學童留下的終生烙印相提並論；雖然部分在此年齡段的孩子會更有韌性，但許多學業落後的學童，恐將在未來人生中持續面臨落後掙扎的風險。

哥倫比亞大學師範學院社會學和教育學教授帕拉斯(Aaron Pallas)指出，表現較差學生的分數最令人不安，可能需要好幾十年才能恢復；「我們不能指望看到這些九歲孩子在離開高中時迎頭趕上，這不會很快消失。」

卡爾將學童學習成績大幅滑落，歸咎於疫情期間因封鎖和隔離而採取的長期遠距學習，此外，學校槍擊、暴力和課堂中斷情況增加，教職員不足、曠工、網路覇凌，以及學生使用心理健康服務等情況也在增加。

「國家教育進展評測」始於1971年。2022年測試是在今年1月至3月間進行。教育部今年秋季將公布涵蓋其他年級的更完整評估結果。