疫情爆發兩年 4年級生數學、閱讀成績跌回20年前水準
教育部1日公布今年針對四年級學童(九歲)的數學、閱讀測驗成績，結果跌落回到20年前的水準，更是30年來最嚴重退步，達到1990年代以來的最低水平。這項結果顯示，過去20年長期在數學、閱讀項目所獲得的進步，在新冠疫情發生兩年後完全泡湯；而且各族裔學生都在退步，非裔和白人學生數學成績差距越來越大。唯一的亮點是亞裔學生，閱讀成績還升高了一個百分點。
恐高中無法畢業 影響未來經濟
四年級考試成績長期趨勢測試是「國家教育進展評測」(National Assessment of Educational Progress，NAEP)的一環，更是教育和經濟發展軌跡的關鍵指標。四年級基本閱讀技能對於學習數學和歷史等其他學科至關重要，測試分數空前低落，顯示學童學習不足，可能影響未來發展、衝擊經濟產出。
布朗大學(Brown University)安納伯格研究中心(Annenberg Institute)主任李歐布表示，測驗成績表現較差的學生可能因此對上學失去興趣，導致連高中都畢不了業，更遑論上大學。
2022年平均閱讀成績(最高分500分)降至215分，比2020年低了五個百分點；這是自1990年以來閱讀成績的最大降幅。數學成績則降至234分，比2020年低了七個百分點。
從地區來看，中西部和東北部學生分數降幅最大，累計閱讀和數學分數分別下降了16和15個百分點；南部學生下降了13個百分點；西部地區學生得分最高，下降了五個百分點。
負責主辦這項學習測驗的聯邦「全國教育統計中心」(National Center for Education Statistics，NCES)主委蓓姬‧卡爾(Peggy G. Carr)指出，「新冠疫情震驚了美國教育，阻礙了學生學業發展。總體而言，此測試結果描繪出疫情期間學校教育的『令人警醒的畫面』。」
歸咎遠距學習 槍案等原因停課
專家將疫情下的學習陰影與大蕭條時期為學童留下的終生烙印相提並論；雖然部分在此年齡段的孩子會更有韌性，但許多學業落後的學童，恐將在未來人生中持續面臨落後掙扎的風險。
哥倫比亞大學師範學院社會學和教育學教授帕拉斯(Aaron Pallas)指出，表現較差學生的分數最令人不安，可能需要好幾十年才能恢復；「我們不能指望看到這些九歲孩子在離開高中時迎頭趕上，這不會很快消失。」
卡爾將學童學習成績大幅滑落，歸咎於疫情期間因封鎖和隔離而採取的長期遠距學習，此外，學校槍擊、暴力和課堂中斷情況增加，教職員不足、曠工、網路覇凌，以及學生使用心理健康服務等情況也在增加。
「國家教育進展評測」始於1971年。2022年測試是在今年1月至3月間進行。教育部今年秋季將公布涵蓋其他年級的更完整評估結果。
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