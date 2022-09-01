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裴林阿州落選／專欄作家：裴林是「川普主義」的祖母

記者顏伶如／綜合報導
前阿拉斯加州州長莎拉‧裴林（左）角逐阿州聯邦眾議員特別選舉落敗，有評論認為，「裴林是更早時期的川普」。圖為今年7月川普阿拉斯加舉辦造勢活動，與裴琳同台。（Getty Images）
前阿拉斯加州州長莎拉‧裴林（左）角逐阿州聯邦眾議員特別選舉落敗，有評論認為，「裴林是更早時期的川普」。圖為今年7月川普阿拉斯加舉辦造勢活動，與裴琳同台。（Getty Images）

阿拉斯加州州長莎拉‧裴林(Sarah Palin)角逐阿州聯邦眾議員特別選舉落敗，評論專欄作家柏拉特斯基(Noah Berlatsky)指出，「裴林是更早時期的川普，只不過她比川普適任太多了」。

柏拉特斯基指出，以裴林在政府機關任職少許經驗來看，如果她幸運當選而進入華府政治圈，可能納悶是否真的有資格扛起重責大任。

2008年，當時還是州長，也是共和黨副總統候選人的裴林，接受哥倫比亞廣播公司(CBS)當家主播凱蒂‧庫瑞克(Katie Couric)專訪時聲稱自己當然擁有外交政策經驗，理由是阿拉斯加州就在與俄羅斯交界的邊境。裴林在這段訪問中，被問到平常都閱讀哪些刊物以吸收國際時事時，似乎連一種報刊的名字都答不出來。

柏特拉斯基指出，這段引發輿論譁然的專訪，如果放在現今的時空環境，彷彿預言「川普時代」即將來臨，共和黨候選人各種天馬行空、準備不足、狂妄自大的言行，都將成為常規；離開政壇之後的裴林成了實境電視真人秀的節目主角，也成為一名「瘋狂文化」(rabid culture)戰士，從許多角度來看，裴林可以算是「川普主義的祖母」(grandmother of Trumpism)。

他寫道，從川普主義先驅者的角度來看，便不難理解裴林為何在川普卸任之後重出江湖，再次參加選舉角逐已故共和黨籍阿拉斯加州聯邦眾議員楊恩(Don Young)今年3月過世後的遺缺。

搭檔馬侃 曾樹立「反建制派」形象

柏特拉斯基分析，儘管裴林頻頻出錯，但她領導政府機關的經驗比川普豐富，也比川普具備更多角逐重要選舉的共和黨候選人典型特質；裴林讓人看到共和黨已經崩壞甚久，近來只是嚴重惡化。

裴林成為馬侃(John McCain)在2008年迎戰歐巴馬時的競選搭檔時才44歲，庫瑞克專訪讓裴林成為全國笑柄，民調大跌，她對馬侃選舉不但沒有起到加分效果，反而失分；不過，裴林因此樹立了鮮明的反建制派(anti-establishment)形象。

川普是裴林路線的「再生版」

柏特拉斯基指出，從川普、競選國會參議員的奧茲(Mehmet Oz，賓州)、范斯(J.D. Vance，俄亥俄州)到沃克(Herschel Walker，喬治亞州)，幾乎都是裴林路線的再生版，混合著無知、激進主義、大鳴大放等特質，但他們的資歷其實都遠遠不如角逐全國選舉時的裴林。

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