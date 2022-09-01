海湖莊園內機密文件散落一地 川普控FBI：亂丟地上拍照

司法部提交給法院自川普宅邸搜索到的資料當中，有張照片顯示部分機密文件放在地毯上，引人矚目。（Getty Images)

司法部 30日晚間呈交給法庭的54頁法庭文件，說明探員過去一年半在前總統川普 的海湖莊園(Mar-a-Lago)找到逾320份機密文件，包括8月初搜查到的逾百份文件；司法部文件最耐人尋味的是最後一頁照片，諸多檔案標記不同機密記號並擺列在地上，川普稱他已解密這些文件，並控FBI 故意把文件丟在地上拍照；他31日也就其團隊疑干涉調查正式回應法庭。

司法部在該文件中反對川普要求指派特別主事官，認為此舉不僅會干涉進行中的刑事調查且恐危害國家安全；司法部也說有證據指出，政府文件可能遭人從海湖莊園儲藏室移走或藏起來，可能出現干涉聯邦調查的行動。

司法部致函聯邦佛州南區地方法院法官艾琳‧坎農(Eileen Cannon)並寫道：「前總統欠缺就總統文件尋求司法救濟與監度的法律資格，因為這些文件不歸他所有。」

由川普指派的坎農1日將就此召開聽審會，川普也趕在31日晚間截止時間前於個人平台正式回應司法部。

根據司法部30日深夜公布的詳細法庭文件，檢察官過去一年半從海湖莊園取得320份機密文件，這些是川普2021年1月卸任時從白宮帶到佛羅里達州住宅的文件，包括1月交給檔案局的15箱文件，以及FBI探員8月8日搜查海湖莊園時取走的33箱文件，其中約100份機密檔案，其中三份文件取自川普辦公室桌上。

司法部公布文件中最引人關注之處，並非司法部未提到可能提告川普，而是該文件末頁的一張照片，可見許多檔案標註多種機密分級標誌，並擺列一間房間的地毯上；經華盛頓郵報(WP)比對照片，該地毯應出自海湖莊園。

該照片並未完整揭露檔案內容，檔案封面外以紅色外框標示「機密」文件，黃色外框則標示「最高機密」；照片右方有一箱標框照片，其中一個是時代(Time)雜誌封面。

川普31日在個人社群媒體上表示：「FBI突襲海湖莊園時，將這些文件隨意丟到地上（可能想裝成是我丟的！)，然後開始拍照公諸於世。」

川普寫道：「還以為他們想保持文件機密性？好在我已解密文件！」

檢察官表示，川普團隊6月從海湖莊園交回部分文件時，並未告知文件已解密，川普律師可能就此事誤導調查人員。司法部文件並未列出川普保留文件的可能動機，調查人員仍在了解。