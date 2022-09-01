未歸還所有敏感文件 川普2律師可能改列證人或調查目標
法律專家表示，前總統川普的兩位律師6月宣稱已歸還所有敏感文件，而未藏在佛州宅邸海湖莊園(Mar-a-Lago)，但聯邦調查局(FBI)8月初搜出許多機密文件，顯示他們並未吐實，兩人可能成為證人或調查目標。
這兩位律師分別是柯可蘭(Evan Corcoran)和克莉絲汀納‧巴布(Christina Bobb)，他們負責處理川普5月收到傳票被要求繳回額外機密資料後，與政府官員應對的事宜。
司法部在上月30日的庭審中，強烈暗示川普小圈子人士違抗傳票並隱藏文件，這也讓此二位律師的行徑成為全案焦點。
密西根大學(University of Michigan)法學院教授芭芭拉‧麥奎德(Barbara McQuade)2010年到2017年曾任聯邦檢察官，她說這兩位律師「若非被告，則為潛在證人」。
法律文件並未指明哪位律師採取關鍵行動，但「紐約時報」(NYT)曾報導，川普收到傳票後，柯可蘭在海湖莊園的地下室儲藏區，翻箱倒櫃尋找蓋有機密資訊印章的檔案。
紐時6月3日也曾報導，川普的兩位律師會見掌理反情報、出口管制的司法部國安官員布萊特(Jay Bratt)之後，簽署聲明稱所有敏感文件均已歸還。
檢察官則表示，兩位律師會見布萊特之際，歸還38份機密文件，聲稱所有文件都收在儲藏室，已尋遍所有箱子，沒有發現其他機密文件。
巴布代表川普簽署的聲明內容寫道，「根據提供給我的資訊」，所有因應傳票索取的文件都已在「費心」(diligent)尋找後歸還。
紐時報導指出，巴布被指派為川普的「檔案管理人」(custodian of records)。
然而，聯邦調查局(FBI)8月8日突襲搜索海湖莊園，帶回比6月多逾一倍的機密文件，包括從川普辦公室搜出的資料。
司法部指出，「這讓兩位律師6月3日的陳述出現許多嚴重瑕疵」，例如宣稱已經沒有藏匿任何文件，「令人懷疑對方在此事願意合作的程度」。
法律文件指出，「前總統的法律顧問特別禁止政府官員開箱，或查探儲藏室內剩餘箱子的內部，讓當局沒有機會確認箱內是否真的已無機密文件。」
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