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未歸還所有敏感文件 川普2律師可能改列證人或調查目標

編譯陳韻涵／綜合31日電
搜索川普物品的明細收據上的第二行具名簽收人即是川普律師克莉絲汀納‧巴布。(路透)
搜索川普物品的明細收據上的第二行具名簽收人即是川普律師克莉絲汀納‧巴布。(路透)

法律專家表示，前總統川普的兩位律師6月宣稱已歸還所有敏感文件，而未藏在佛州宅邸海湖莊園(Mar-a-Lago)，但聯邦調查局(FBI)8月初搜出許多機密文件，顯示他們並未吐實，兩人可能成為證人或調查目標。

這兩位律師分別是柯可蘭(Evan Corcoran)和克莉絲汀納‧巴布(Christina Bobb)，他們負責處理川普5月收到傳票被要求繳回額外機密資料後，與政府官員應對的事宜。

司法部在上月30日的庭審中，強烈暗示川普小圈子人士違抗傳票並隱藏文件，這也讓此二位律師的行徑成為全案焦點。

曾是右派網路電視媒體「一個美國新聞網」(OAN)主播克莉絲汀納‧巴布，現為川普的...
曾是右派網路電視媒體「一個美國新聞網」(OAN)主播克莉絲汀納‧巴布，現為川普的委任律師。(取自推特)

密西根大學(University of Michigan)法學院教授芭芭拉‧麥奎德(Barbara McQuade)2010年到2017年曾任聯邦檢察官，她說這兩位律師「若非被告，則為潛在證人」。

法律文件並未指明哪位律師採取關鍵行動，但「紐約時報」(NYT)曾報導，川普收到傳票後，柯可蘭在海湖莊園的地下室儲藏區，翻箱倒櫃尋找蓋有機密資訊印章的檔案。

紐時6月3日也曾報導，川普的兩位律師會見掌理反情報、出口管制的司法部國安官員布萊特(Jay Bratt)之後，簽署聲明稱所有敏感文件均已歸還。

檢察官則表示，兩位律師會見布萊特之際，歸還38份機密文件，聲稱所有文件都收在儲藏室，已尋遍所有箱子，沒有發現其他機密文件。

川普律師柯可蘭曾於7月22日在華府出庭。(路透)
川普律師柯可蘭曾於7月22日在華府出庭。(路透)

巴布代表川普簽署的聲明內容寫道，「根據提供給我的資訊」，所有因應傳票索取的文件都已在「費心」(diligent)尋找後歸還。

紐時報導指出，巴布被指派為川普的「檔案管理人」(custodian of records)。

然而，聯邦調查局(FBI)8月8日突襲搜索海湖莊園，帶回比6月多逾一倍的機密文件，包括從川普辦公室搜出的資料。

司法部指出，「這讓兩位律師6月3日的陳述出現許多嚴重瑕疵」，例如宣稱已經沒有藏匿任何文件，「令人懷疑對方在此事願意合作的程度」。

法律文件指出，「前總統的法律顧問特別禁止政府官員開箱，或查探儲藏室內剩餘箱子的內部，讓當局沒有機會確認箱內是否真的已無機密文件。」

川普 傳票 司法部

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