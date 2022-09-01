滾石雜誌：川普吹噓握有馬克宏愛情「違禁」情報

美國總統川普（右）與法國總統馬克宏2019年6月參加諾曼地登陸紀念活動時，互動熱絡。(美聯社)

聯邦調查局(FBI)在前總統川普 海湖莊園查獲文件清單的第1a項，被命名為「與法國總統有關資訊」，消息人士指稱，單單知曉它的存在，就引發了一場跨大西洋恐慌；而川普在白宮 期間和之後不時向親信吹噓他知道有關法國總統馬克宏 「鮮為人知的『頑皮』生活」的說法，更加劇這些擔憂。

消息人士指出，法美兩國官員正在設法弄清楚川普到底掌握了馬克宏(Emmanuel Macron)和法國政府哪些事？其中是否有任何敏感性？是否代表某種國家安全漏洞？抑或那程度只相當於一份被人盜走的輕佻紀念品？

滾石雜誌(Rolling Stone)報導，多年來，川普一談到有關馬克宏的話題就「很來勁兒」；消息來源說，他向親信吹噓自己知道馬克宏的愛情生活「違禁」細節，甚至聲稱他是透過看到或聽取「情報」了解箇中情況。

目前尚不清楚FBI突襲海湖莊園查獲與馬克宏有關文件，是否與他個人生活有任何關係，也不清楚相關訊息是否來自美國情報收集或機密資料。法國大使館發言人告訴滾石雜誌，他們的調查不包括要求拜登政府提供從海湖莊園回收文件的有關信息。

消息人士指出，川普身為惡名昭彰幾十年的八卦消息傳播者，很難確認川普說的任何內容是否符合實情；還有人直言：「通常很難判斷川普是不是在胡說八道。」

川普與馬克宏的關係時好時壞，川普入主白宮期間兩人鬧翻之前，川普曾聲稱馬克宏是「我兄弟」；但川普也曾邀請馬克宏2017年總統大選時的競爭對手、極右翼民族主義者雷朋(Marine Le Pen)到川普大廈，並在受訪時稱讚雷朋。但馬克宏沒有理會川普與雷朋眉來眼去，還請川普當貴賓出席2017年法國國慶巴士底日(Bastille Day)閱兵儀式；川普對法國那場閱兵軍事盛會相當著迷，還激發他要求舉行自己的閱兵式。

2019年，兩人的緊張關係及世界觀的差異白熱化，雙方曾就伊朗、敘利亞和北約議題發生爭執，川普還曾在白宮各國駐聯合國大使聚會上抨擊馬克宏是「肉中刺」(pain in the ass)。川普前白宮發言人葛瑞珊(Stephanie Grisham)回憶錄寫道，川普曾私下稱馬克宏是「懦夫」(a wuss guy)和「120磅的怒火」。

川普與熟人談話中，並未解釋美國間諜如何取得他聲稱自己看到的馬克宏八卦。最近的事件也並非川普第一次關注外國領導人的私生活八卦；但自從爆出美國在2012到2014年期間曾監聽現已卸任的德國總理梅克爾後，美國情報單位過去十年來對於監視親密盟友一事，已更加謹慎。