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打臉川普… 阿州眾議員特別選舉 裴林爆冷敗選

記者顏伶如／綜合報導
阿拉斯加州聯邦眾議員補選31日大爆冷門，原本看好、前任阿州州長的共和黨裴林(見圖)敗選，輸給民主黨對手佩爾托拉。(美聯社)
阿拉斯加州聯邦眾議員補選31日大爆冷門，原本看好、前任阿州州長的共和黨裴林(見圖)敗選，輸給民主黨對手佩爾托拉。(美聯社)

阿拉斯加州唯一一席聯邦眾議員特別選舉結果31日出爐，民主黨候選人佩爾托拉(Mary Sattler Peltola)擊敗獲得前總統川普背書的共和黨候選人莎拉‧裴林(Sarah Palin)，被視為共和黨的一記警訊。

58歲的裴林曾任阿拉斯加州州長，2008年已故前亞歷桑納州聯邦參議員馬侃(John McCain)代表共和黨競選總統時，她為搭檔的副總統候選人。

共和黨籍阿拉斯加州聯邦眾議員楊恩(Don Young)今年3月過世後，遞補人選須經特別選舉產生，裴林希望透過角逐這次選舉，再創個人政治生涯高峰。

佩爾托拉出線 首位阿州原住民聯邦眾議員

民主黨的佩爾托拉31日宣布擊敗得到川普支持的共和黨對手裴林，在阿拉斯加州聯邦眾議...
民主黨的佩爾托拉31日宣布擊敗得到川普支持的共和黨對手裴林，在阿拉斯加州聯邦眾議員補選中勝出，成為阿州第一位女性聯邦眾議員，也是阿州第一位原住民裔的聯邦眾議員。(美聯社)

佩爾托拉為阿拉斯加州尤皮克族(Yup'ik)原住民，8月31日剛好是她49歲生日；她將成為美國史上第一位阿拉斯加原住民聯邦眾議員，也是第一位女性阿拉斯加州聯邦眾議員。佩爾托拉將遞補楊恩遺缺，直到原本任期結束。

楊恩從1973年3月便出任阿拉斯加州聯邦眾議員直到過世，在任長達49年，共連任24次；楊恩1973年初上任時，佩爾托拉還未出生。

佩爾托拉出生於安克拉治(Anchorage)，父親沙特勒(Ward H. Sattler)曾任飛行員但後來經商，曾經三度角逐州議會選舉卻連連失利。擁有10名兄弟姊妹的佩爾托拉，1998年當選州議員，卸任後投身社區發展計畫，2015年至2017年轉行擔任議會遊說。

她的丈夫吉恩‧佩爾托拉(Gene Peltola)是內政部旗下聯邦機構印第安事務局(Bureau of Indian Affairs)阿拉斯加區域辦公室(Alaska Regional Office)主任。

墮胎權爭議助攻 民主黨各地特別選舉亮眼

面對具有全國知名度且獲得川普力挺的裴林，佩爾托拉還在阿拉斯加州全州選舉獲得勝利，讓民主黨士氣大振。自從最高法院6月底推翻保障墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)之後，民主黨在各地特別選舉都有超出預期的亮麗表現。

佩爾托拉將成為已故聯邦眾議員畢吉克(Nicholas Joseph Begich Sr)以來，另一位民主黨籍阿拉斯加州聯邦眾議員。1972年，40歲的畢吉克正在角逐連任選舉時，搭乘輕型飛機墜機失事，畢吉克遺體從來沒被尋獲，後來選舉結果由楊恩勝出。

在這次特別選舉中，佩爾托拉面臨共和黨籍對手除了有裴林之外，還有畢吉克的孫子尼克‧畢吉克(Nick Begich)。裴林與畢吉克偶爾彼此較勁，導致票源分散。

前任阿州州長的共和黨裴林敗選。(美聯社)
前任阿州州長的共和黨裴林敗選。(美聯社)

相較之下，對於裴林來說，敗選則是失望結果。某些政治分析家先前對裴林提出質疑表示，她在州長任期的一半，便於2009年7月宣布辭職，是否真心對阿拉斯加州有服務承諾，令人懷疑。離開政壇後，裴林換跑道成為保守派政治新聞評論員，也參加實境電視真人秀。

阿拉斯加州 眾議員 民主黨

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