我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

司法部：川普佛州住處的保密文件 可能遭藏匿與移走

就位70年首次 英女王不在白金漢宮主持首相交接

戈巴契夫離世 留給美國的逆耳忠言是「這個字」

編譯張佑生╱即時報導
戈巴契夫2018年出席紀錄片「遇見戈巴契夫」的首映。（路透）
戈巴契夫2018年出席紀錄片「遇見戈巴契夫」的首映。（路透）

蘇聯首位及末代總統戈巴契夫（Mikhail Sergeevich Gorbachev）過世，他當年倡議的「改革」（perestroika）和「開放」（glasnost）是很多人認識的頭兩個俄文字彙。他後來表示，冷戰結束後成為獨霸的美國，其實也需要perestroika。

對於美國布希總統執政時出兵伊拉克，戈巴契夫期期以為不可。2003年2月14日的一場演豁上，戈巴契夫表示：「為了建立一個新的世界秩序，不再基於國際法，而是基於武力？是的，迫切需要一個新的世界秩序。但美國政府似乎認為它應該是美國的領土，它的利益放在首位，而其他所有人的利益都被忽視了。這是雙重錯誤。」

「首先，美國人認為自己的安全比整體的安全更有價值，由美國人自己決定保護哪些利益，這在原則上是不可接受的。其次，這種做法不切實際。華盛頓可以滿懷激情地想建立這樣的秩序，但這是不可能的。因為世界其他地區會反對這樣的『秩序』。美國將受到更多威脅，而不是安全」。

戈巴契夫說：「我不打算描繪世界末日的情景。但我們所有人，包括美國人自己，都不得不擔心現在已經開始的深刻分裂，這可能導致所有現有國際合作機構的破壞。除非美國自己開始反思它所選擇的經濟和社會發展模式，直到它做出努力並開始以更加現實的眼光看待世界，否則路線不會改變。換句話說，需要對美國本身進行深刻的改革重組」。

重組

上一則

司法部：川普佛州住處的保密文件 可能遭藏匿與移走

下一則

俄國將為戈巴契夫辦國葬？克宮：尚未決定 今日將討論

延伸閱讀

《即時短評》俄國入侵烏克蘭 都怪戈巴契夫？

《即時短評》俄國入侵烏克蘭 都怪戈巴契夫？
「我們曾努力過」：戈巴契夫病逝 末代蘇聯徒勞的解禁革命？

「我們曾努力過」：戈巴契夫病逝 末代蘇聯徒勞的解禁革命？
戈巴契夫逝世 終年91歲 蘇聯解體 終結冷戰推手

戈巴契夫逝世 終年91歲 蘇聯解體 終結冷戰推手

戈巴契夫28年前訪台展現俄式幽默 「筆桿」比槍桿重要

戈巴契夫28年前訪台展現俄式幽默 「筆桿」比槍桿重要

熱門新聞

「無聲辭職」是當前美國「抖音」熱門話題趨勢。(取自抖音)

「無聲辭職」年輕世代工作熱忱低、不做無薪任務

2022-08-22 06:27
專家警告，若真的出現經濟衰退，全美房地產價格將平均暴跌20%。圖為加州拍達路瑪地區的房屋。(Getty Images)

穆迪：明年房價恐暴跌20% 「泡沫」時期購屋非常可怕

2022-08-27 23:21
美國政府今天表示，將暫停由4家中國航空公司執飛、共26個從美國飛往中國的航班，。圖為2021年12月26日的紐約市甘迺迪機場。（路透）

反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班

2022-08-25 20:11
川普的海湖莊園日前遭到FBI搜索。（美聯社）

舉報川普暗藏密件的內應身分曝光 前白宮高層說是他

2022-08-27 13:09
麻省理工學院教授陳剛因為曾遭司法部間諜罪調查，決定退出聯邦資助研究。(路透)

「半導體材料新發現」 陳剛曾被控涉諜 憂遭針對退出研究

2022-08-27 10:07
圖為東方航空一架飛機準備降落北京首都機場。歐新社

中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任

2022-08-26 12:34

超人氣

更多 >
就讀成本貴 畢業年薪高 Niche全美最佳大學排名出爐

就讀成本貴 畢業年薪高 Niche全美最佳大學排名出爐
善用社會資源 持紅藍卡可享廉價或免費牙科醫療

善用社會資源 持紅藍卡可享廉價或免費牙科醫療
胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間

胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間
終結冷戰推手 蘇聯最後一任領導人戈巴契夫逝世

終結冷戰推手 蘇聯最後一任領導人戈巴契夫逝世
世說新聞╱華人這些習慣易致癌 希望之城醫師答疑

世說新聞╱華人這些習慣易致癌 希望之城醫師答疑