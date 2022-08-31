戈巴契夫離世 留給美國的逆耳忠言是「這個字」

戈巴契夫2018年出席紀錄片「遇見戈巴契夫」的首映。（路透）

蘇聯首位及末代總統戈巴契夫（Mikhail Sergeevich Gorbachev）過世，他當年倡議的「改革」（perestroika）和「開放」（glasnost）是很多人認識的頭兩個俄文字彙。他後來表示，冷戰結束後成為獨霸的美國，其實也需要perestroika。

對於美國布希總統執政時出兵伊拉克，戈巴契夫期期以為不可。2003年2月14日的一場演豁上，戈巴契夫表示：「為了建立一個新的世界秩序，不再基於國際法，而是基於武力？是的，迫切需要一個新的世界秩序。但美國政府似乎認為它應該是美國的領土，它的利益放在首位，而其他所有人的利益都被忽視了。這是雙重錯誤。」

「首先，美國人認為自己的安全比整體的安全更有價值，由美國人自己決定保護哪些利益，這在原則上是不可接受的。其次，這種做法不切實際。華盛頓可以滿懷激情地想建立這樣的秩序，但這是不可能的。因為世界其他地區會反對這樣的『秩序』。美國將受到更多威脅，而不是安全」。

戈巴契夫說：「我不打算描繪世界末日的情景。但我們所有人，包括美國人自己，都不得不擔心現在已經開始的深刻分裂，這可能導致所有現有國際合作機構的破壞。除非美國自己開始反思它所選擇的經濟和社會發展模式，直到它做出努力並開始以更加現實的眼光看待世界，否則路線不會改變。換句話說，需要對美國本身進行深刻的改革重組 」。