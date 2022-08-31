戈巴契夫改革失敗 蘇聯垮台 坦承：烏克蘭是我永遠的痛

戈巴契夫掌權時間不到七年，但他推動了一系列令人目不暇接的變革。圖為戈巴契夫2016年資料照。(美聯社)

戈巴契夫(Mikhail Gorbachev)掌權時間不到七年，但他推動了一系列令人目不暇接的變革，試圖挽救搖搖欲墜的蘇聯帝國。然而，這些變革措施很快就超越了他的駕馭能力，導致蘇聯威權主義政權垮臺，並使東歐各國擺脫了俄羅斯 的控制，結束了持續幾十年的東西方核對峙。

戈巴契夫彌留的歲月，適逢俄烏戰爭如火如荼之際。他曾在一部回憶錄中坦承：「烏克蘭是我永遠的痛。」他堅信俄烏關係最終會得到改善，並成為真正的兄弟，而非變成「凍結的衝突」。

在蘇聯瓦解四分之一個世紀後，戈巴契夫曾對美聯社說，他當年沒有考慮使用大範圍的武力來維持蘇聯統一，因為他擔心一個有核武的國家會陷入大亂。

戈巴契夫1985年3月成為蘇聯領導人。他最初推動轉型時，並未預想到日後會發生的很多變化，包括蘇聯的解體。他在統治末期已無力阻止他自己掀起的旋風。儘管如此，他對20世紀後半葉的影響力可能要超過任何其他政治人物。

1992年，戈巴契夫卸任不久接受美聯社採訪時說：「我把自己看作是改革的啟動者，這些改革對國家，對歐洲和對世界來說是必要的。」他說：「我經常被問，假如我能夠重新開始，我還會重複它嗎？會的，沒錯。而且會更加持之以恆，堅定不移。」

前蘇聯於1991年12月25日宣告解體，戈巴契夫辭去蘇聯總統，俄羅斯第一任總統葉爾欽(Boris Yeltsin)在克里姆林宮降下蘇聯鐮刀鐵鎚旗，升起了俄羅斯三色旗。

「華爾街 日報」報導，一直有許多美國人認為，是美國的政策協助摧毀了這個「邪惡帝國」，其次是經濟和軍事負擔以及各個共和國發生的造反削弱了蘇聯。然而事實上，導致蘇聯解體的最後一根稻草恰恰是戈巴契夫失敗的改革。

戈巴契夫當時希望通過體制改革摒棄史達林主義，將蘇聯「社會主義」與民主結合起來，結果變成無可行策略的一場夢。他將蘇聯的經濟權力下放給各個共和國，國家各部會也給予國有企業管理者和員工新的自主權和一部分企業獲利。

然而，這樣的安排非但沒有激發熱情和生產力，反而促使投機商在沒有創造新產品下，蠶食經濟。他主張的政治權力下放同樣適得其反，讓蘇聯變得無法治理。

當時包括地方的共產主義者、民族主義者和自由派人士在內，許多俄國人寄望有行動力且不怕冒險的葉爾欽的領導。1990年6月，俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國發表「主權宣言」，宣布主權獨立，境內俄羅斯法律高於蘇聯法律。

戈巴契夫改革失敗，成為普亭 (Vladimir Putin)後來崛起的跳板。