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結束冷戰、改革重建蘇聯 戈巴契夫重塑20世紀走向

編譯潘勛／綜合30日電
鄧小平1989年在人民大會堂會見蘇聯總書記戈巴契夫時的談話。(Getty Images)
鄧小平1989年在人民大會堂會見蘇聯總書記戈巴契夫時的談話。(Getty Images)

蘇聯最後一位領導人戈巴契夫(Mikhail Gorbachev)30日去世，享耆壽91；在他上台之前，蘇聯似乎是撼動不得的超強，永遠與美國對峙，但戈巴契夫以一系列令人屏息的改革，改變了一切，重塑20世紀的走向。

美聯社30日報導，戈巴契夫與美國總統雷根、英國首相柴契爾夫人同為要角，合演一齣全球大戲；很多人曾認為事情本不可能發生，對許多經歷過的人，似乎是超現實。

願景 蘇聯更人道彈性

在戈巴契夫1985年當上蘇聯總書記以前，外界對他知悉無多，但他很快在世界舞台變成要角，深具領袖魅力；他的願景是重塑蘇聯為更人道、有彈性的國家，擁有一新世界的國力；1990年他更獲頒諾貝爾和平獎，表彰他帶頭結束冷戰，化解核對峙緊張關係。

但僅過一年，他變成悲傷及迷惘的具體象徵，國家在他手上分崩離析，在國內他被嘲笑、鄙視、漸受冷落成為無關緊要。1991年8月，蘇聯發生政變，矛頭就針對他，他的權力盡失，毫無挽回的希望，在任的最後幾個月眼睜睜瞧著各加盟共和國宣布獨立，直到1991年12月25日黯然下台，蘇聯一天之後也灰飛煙滅。

變革 與期望南轅北轍

許多變革，包括蘇聯解體，與戈巴契夫1985年3月上台時的願景南轅北轍；他治國的末尾，對自己掀起的滔天巨浪已束手無策；只是，戈巴契夫對20世紀後半葉的影響，其他政治人物可能都比不上。

戈巴契夫1992年受訪時表示，他認為自己展開的改革，對國家、歐洲及世界都有必要；他經常捫心自問，若有重來的機會，他是否照做？答案是沒錯，而且要以更大的決心、毅力來做。

俄羅斯人把蘇聯1991年崩垮歸罪給戈巴契夫，一度令人生畏的超強分裂為15個有別的國家；1996年戈氏競選總統，舉國訕笑，得票不到1%；到了1997年，他為了自己的慈善基金會，還得替「必勝客」(Pizza Hut)披薩連鎖店拍電視廣告來賺錢。

承認 想翻新蘇聯太難

他的前盟友棄他於不顧，把國家大病小痛都推給他承受。但戈巴契夫從沒想拆解蘇聯體制，他想做的是改善；他掌權後發動開放攻勢，想結束蘇聯的經濟、政治停滯，達成重組的目標；他在許多回憶錄裡表示，俄國擁有無限天然資源，千百萬人口竟活在赤貧，令他難受。

戈巴契夫釋放政治犯，開放選舉，給人民旅遊自由，不再箝制宗教，削減核武，與西方建立更密切關係，東歐衛星國共產政權倒台，他放任不管；但他釋放的力量如脫疆野馬，引發種族緊張、戰爭、罷工、物價上揚及消費物資短絀；他下台後承認，想翻新國家、由根本改變國際社會，過程遠比他設想的來得複雜。

趙紫陽1989年5月16日會晤來訪的蘇聯領袖戈巴契夫，披露鄧小平才是中國最高領導...
趙紫陽1989年5月16日會晤來訪的蘇聯領袖戈巴契夫，披露鄧小平才是中國最高領導人，導致悲劇下場。(本報資料照片)

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