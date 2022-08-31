戈巴契夫評價毀譽參半 俄國人民調「恨之入骨」

戈巴契夫(Mikhail Gorbachev)作為前蘇聯最後一任領導人，被認為是20世紀最重要人物之一。他雖曾因協助結束冷戰，緩和美國和蘇聯之間的緊張關係有功，於1990年獲頒諾貝爾和平獎。但前蘇聯國民對他的評價卻毀譽參半，有國民批評他導致蘇聯解體。在去年底蘇聯解體30周年所作的一份俄羅斯民調 顯示，俄國 民眾認為前蘇聯時代最可恨的人就是一手促成蘇聯瓦解的戈巴契夫，恨意尤甚當年實施恐怖統治的史達林。

戈巴契夫晚年雖得到了來自世界各個角落的讚譽和褒獎。然而，在國內，他卻廣受蔑視。俄羅斯人指責他要為1991年蘇聯解體負責。蘇聯當年曾經是令人生畏的超級大國，包括15個加盟共和國。他的前盟友紛紛拋棄了他，把他當作是國家陷入困境的替罪羊。

部分前蘇聯國民認為戈巴契夫要為蘇聯解體負責；有莫斯科人指，戈巴契夫是個誇誇其談的人，未準備好去領導一個如此大型和偉大的國家。另一名市民說，他破壞蘇聯是個大錯誤。

「今日俄羅斯」引述一個由官方「俄羅斯輿論研究中心」(WCIOM)所做的民調顯示，在訪查的約1600人，20%的受訪者將戈巴契夫列為前蘇聯時代最可恨的人，比例遠高於其他人物。

戈巴契夫自1985年起成為領導人，直至1991年蘇聯垮台。他雖在外國人士眼裡有高度評價，許多俄羅斯國內民眾卻對他恨之入骨，把蘇聯解體後的經濟危機致生活水準驟降、俄國在世界舞台地位今非昔比的怨氣，全怪到他頭上。

11%的受訪者認為史達林(Joseph Stalin)最可恨，僅次於戈巴契夫，但並列第二者還包括殘暴的秘密警察頭子貝利亞(Lavrentiy Beria)、史達林繼任者赫魯雪夫(Nikita Khrushchev)。

調查發現，25歲以下的年輕俄國人裡尤其不喜歡史達林。自1924到1953年統治蘇聯的史達林雖帶領國家打贏二次大戰，但在國內實施高壓統治讓人聞之色變。

對某些俄國人來說，他是二戰時的英雄領袖，但對另一部分人，史達林是個暴君。兩極化的情形在這份WCIOM民調裡特別明顯，史達林雖高居第二可恨，卻也是最敬愛人物的第三(20%的受訪者最敬愛史達林)。