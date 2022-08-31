戈巴契夫評價毀譽參半 俄國人民調「恨之入骨」
戈巴契夫(Mikhail Gorbachev)作為前蘇聯最後一任領導人，被認為是20世紀最重要人物之一。他雖曾因協助結束冷戰，緩和美國和蘇聯之間的緊張關係有功，於1990年獲頒諾貝爾和平獎。但前蘇聯國民對他的評價卻毀譽參半，有國民批評他導致蘇聯解體。在去年底蘇聯解體30周年所作的一份俄羅斯民調顯示，俄國民眾認為前蘇聯時代最可恨的人就是一手促成蘇聯瓦解的戈巴契夫，恨意尤甚當年實施恐怖統治的史達林。
戈巴契夫晚年雖得到了來自世界各個角落的讚譽和褒獎。然而，在國內，他卻廣受蔑視。俄羅斯人指責他要為1991年蘇聯解體負責。蘇聯當年曾經是令人生畏的超級大國，包括15個加盟共和國。他的前盟友紛紛拋棄了他，把他當作是國家陷入困境的替罪羊。
部分前蘇聯國民認為戈巴契夫要為蘇聯解體負責；有莫斯科人指，戈巴契夫是個誇誇其談的人，未準備好去領導一個如此大型和偉大的國家。另一名市民說，他破壞蘇聯是個大錯誤。
「今日俄羅斯」引述一個由官方「俄羅斯輿論研究中心」(WCIOM)所做的民調顯示，在訪查的約1600人，20%的受訪者將戈巴契夫列為前蘇聯時代最可恨的人，比例遠高於其他人物。
戈巴契夫自1985年起成為領導人，直至1991年蘇聯垮台。他雖在外國人士眼裡有高度評價，許多俄羅斯國內民眾卻對他恨之入骨，把蘇聯解體後的經濟危機致生活水準驟降、俄國在世界舞台地位今非昔比的怨氣，全怪到他頭上。
11%的受訪者認為史達林(Joseph Stalin)最可恨，僅次於戈巴契夫，但並列第二者還包括殘暴的秘密警察頭子貝利亞(Lavrentiy Beria)、史達林繼任者赫魯雪夫(Nikita Khrushchev)。
調查發現，25歲以下的年輕俄國人裡尤其不喜歡史達林。自1924到1953年統治蘇聯的史達林雖帶領國家打贏二次大戰，但在國內實施高壓統治讓人聞之色變。
對某些俄國人來說，他是二戰時的英雄領袖，但對另一部分人，史達林是個暴君。兩極化的情形在這份WCIOM民調裡特別明顯，史達林雖高居第二可恨，卻也是最敬愛人物的第三(20%的受訪者最敬愛史達林)。
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