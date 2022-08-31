普亭曾羞辱戈巴契夫自毀國家「蘇聯解體是最大災難」

蘇聯最後一任共黨總書記戈巴契夫(左)曾公開呼籲俄國總理普亭(右)總統大選不要再回鍋選總統。圖為兩人2004年檔案照。(路透)

前蘇聯領袖人戈巴契夫(Mikhail Gorbachev)30日去世，現任俄羅斯總統普亭 曾羞辱戈巴契夫，指他自毀國家，蘇聯的解體是20世紀「地緣政治最大災難」；而人生到最後的戈巴契夫則以目前俄國 侵略烏克蘭，遭外界孤立，並使政治完全走上威權而深感沮喪。

每日郵報報導，戈巴契夫去世前幾周，曾向密友透露，自己畢生成就遭普亭摧毀，俄國淪落到威權政治及軍國侵略，而十分難受。

戈巴契夫生前曾獲頒諾貝爾和平獎，他主政時，俄羅斯詞彙「開放」(glasnost)及「重建」(perestroika)曾進入英文詞典；戈氏的政策允許更大的言論自由及經濟改革，緩解西方與莫斯科的緊張。

針對時政 晚年深感沮喪

批評克里姆林宮現況的記者范迪克托夫(Alexei Venidiktov)表示，他7月底與戈巴契夫接觸，戈氏死前雖未坦言對時政的看法，但「我敢說，他深感沮喪」；范迪克托夫指出，戈巴契夫曾賦予自由，例如讓俄國東正教自由、媒體自由、允許私人財產，但現在還有誰記得？而且，那些自由現也全毀了。

相形之下，普亭對歐洲其他國家日益強硬，侵略烏克蘭，重啟歐洲戰爭，致俄國日遭西方孤立，對內箝禁媒體自由；普亭則形容蘇聯的解體是20世紀地緣政治最大災難、「一大人道悲劇」；戈巴契夫去世，普亭透過治療自己脊椎的醫師群發表聲明，表示致上弔唁之忱。

圖為2017年9月在莫斯科參加紀念二戰勝利的遊行。(路透)

點評時局 曾批北約 東擴

范迪克托夫指出，戈巴契夫的政治改革悉數瓦解，他離任時，北約組織(NATO)在歐洲只有4000反應部隊，現在北約宣布，明年底前要增兵到30萬，象徵東、西兩方「威脅等級」大幅升高。

北約擴軍是因為全東歐對普亭的帝國野心深感恐懼；包括前蘇聯國家愛沙尼亞、立陶宛、拉脫維亞，以及華沙公約國家如波蘭等莫不如此。

北約不僅增加東歐駐軍，因應俄國侵略烏克蘭，西方同時向莫斯科祭出強硬制裁，讓俄國在國際上日益孤立。

2021年底，戈巴契夫曾批評北約東擴，另外，自蘇聯解體後，美國變得「驕橫自信」。普亭侵略烏克蘭，北約擴張也是理由之一。