戈巴契夫逝世 終年91歲 蘇聯解體 終結冷戰推手

在未流血情況下結束冷戰，瓦解蘇聯的前蘇聯總書記戈巴契夫，30日晚病逝，享耆壽91歲。戈巴契夫將葬在莫斯科墓園，與1999年去世的妻子賴莎比鄰。(美聯社)

前蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）30日以91歲高齡逝世，他在執政期間推動開放與改革力圖復興，最終導致蘇聯解體與冷戰終結，西方世界奉為可以打交道的改革者，蘇共視其為民族罪人，俄羅斯 總統普亭 曾批蘇聯解體是20世紀最大地緣政治災難，但仍對戈巴契夫逝世表示哀悼。

西方稱他「改革者」 蘇共視他「民族罪人」

戈巴契夫1931年出生於俄羅斯南部的一個小村莊，祖輩世代務農，他在1952年加入共產黨，1955年取得莫斯科大學法律學位，1985年時任蘇聯領導人布里茲涅夫（Leonid Brezhnev）逝世，54歲的戈巴契夫成為蘇聯共產黨總書記。

主張不流血開放與重建

戈巴契夫上台後著手引進有限的政治和經濟自由，藉以振興蘇聯經濟和政治系統，他的主張包含「開放」（glasnost）和「重建」（perestroika），他曾說希望以不流血的方式帶領俄羅斯人從羊群成為公民。

不過他的改革在建制派看來走得太快，激進改革派批評走得太慢，最終戈巴契夫無力控制國內的通貨膨脹和經濟失控，改革以失敗告終，東歐國家也紛紛宣布獨立，最終導致蘇聯解體。

美國總統雷根(右)與前蘇聯領袖戈巴契夫(左)1985年11月19日第一次在日內瓦會晤，展開終止冷戰談判。(路透)

1990獲諾貝爾 和平獎

戈巴契夫與美國時任總統雷根被視為終結冷戰推手，自1986年起攜手削減美蘇持有的長程飛彈，並達成削減戰略武器條約（START），約定縮減雙方持有的核彈頭數量，結束軍備競賽和冷戰；戈巴契夫在1990年獲得諾貝爾和平獎。

此外，戈巴契夫尋求與西方列強建立夥伴關係，讓二戰以來分裂歐洲的鐵幕落下，他的外交成就受到西方國家領導人肯定，英國前首相柴契爾（Margaret Thatcher）稱戈巴契夫為「可以打交道的人。」

華盛頓郵報報導，戈巴契夫執政不滿7年，無法控制自己掀起的政治旋風，但他的影響力比20世紀下半葉的任何政治人物都大。

1991年12月25日，當時蘇聯最後一位黨總書記戈巴契夫，在莫斯科簽署文件交出核武控制權給俄羅斯總統葉爾欽，正式宣告蘇聯解體，走入歷史。這幀被視為歷史性照片由當時美聯社華裔攝影記者劉香成獨家所攝，是唯一在場的外籍媒體。(美聯社)

戈巴契夫與葉爾欽1991年9月在莫斯科參加議會。(美聯社)

普亭批20世紀最大政治災難

蘇聯最終於1991年12月25日宣告解體，戈巴契夫請辭蘇聯總統，葉爾欽（Boris Yeltsin）就任俄羅斯首任總統，強硬派重新掌權；普亭（Vladimir Putin）曾批評「蘇聯解體是20世紀最大地緣政治災難」，普亭對烏克蘭發動戰爭被視為是試圖恢復蘇聯歷史榮光。

戈巴契夫下台後仍活躍於鎂光燈下，他曾在接受專訪說，自己不是刻意設計蘇聯解體，但對推動改革開放不後悔，重來一次仍會這麼做；戈巴契夫成立基金會等組織，協助病童和關切環境議題。

1994應聯合報系邀請訪台

他也在1994年接受聯合報系邀請訪問台灣，與時任中華民國總統李登輝會談，兩人交換了民主改革開放的心得與意見，戈巴契夫當時說，他和李登輝一樣，希望能在不流血的狀況下完成改革理想。

美國總統拜登透過聲明讚許戈巴契夫是眼界非凡的人，戈巴契夫勇於承認蘇聯需要改變，推動民主改革，甘冒職涯風險去實現改革目標，對於戈巴契夫的逝世，他致上最深的哀悼。

俄新社（RIA）引述在莫斯科的中央臨床醫院聲明，戈巴契夫是在長期嚴重患病後逝世；普亭則向戈巴契夫家人致意並表示哀悼。