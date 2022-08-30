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巴基斯坦洪災 6月以來已1061死 當局急求救國際

編譯中心／綜合報導
巴基斯坦受雨季狂炸，有三分之一面積受到洪災，目前統計已造成1061人死亡。 （Getty Images)
巴基斯坦受雨季狂炸，有三分之一面積受到洪災，目前統計已造成1061人死亡。 （Getty Images)

巴基斯坦國家災難管理局(National Disaster Management Authority, NDMA)29日公布的死傷統計，自6月以來季風暴雨引發洪災造成的死亡人數增至1061人，其中包括348名孩童，當局已向國際社會求援。

法新社29日報導，巴基斯坦國家災難管理局表示，有關當局仍在試圖抵達北部山區對外聯繫中斷的村莊。

官方表示，今年季風降雨和洪水影響超過3300萬人，大約相當於巴基斯坦總人口的七分之一，將近100萬間房屋全毀或嚴重受損。

「每日郵報」和「天空新聞網」等媒體報導，網路影片顯示，位於巴基斯坦北部旅遊勝地卡蘭(Kalam)的地標「新蜜月飯店」(New Honeymoon Hotel)，26日被史瓦特河(Swat River)洪水襲擊，瞬間崩塌，所幸飯店遵守政府指示提前疏散旅客和工作人員，無人傷亡。

巴基斯坦外交部長比拉瓦爾．布托．札達里(Bilawal Bhutto-Zardari)在路透訪問中說，巴基斯坦需要財政援助，以因應「勢不可當」的洪水災情。

他還表示，希望國際貨幣基金(IMF)等國際金融機構將經濟餘波納入考量。他說：「顯然這將對整體經濟狀況產生影響。」

巴基斯坦官員說，6月中以來的季風降雨引發洪災，至今造成的死亡人數已達到1061人，預計死亡人數可能還會再增加，因為北部山區數百個村莊的道路和橋梁已被洪水沖斷。

一年一度的季風所帶來的降雨對於灌溉農作物，以及對整個印度次大陸的湖泊和水壩補充蓄水至關重要，但也可能帶來破壞。

氣候變遷部長芮曼(Sherry Rehman)稱其為「十年來的怪物季風」。

今年洪水的破壞性與2010年相當，當時是巴基斯坦有紀錄以來最嚴重的洪害，造成2000多人死亡，該國近五分之一的土地被淹沒。

在信德省(Sindh)南部城市蘇庫爾(Sukkur)附近，一名當地農民對他的稻田泡在洪水中難過不已。70 歲的阿邁德(Khalil Ahmed)告訴法新社，「我們的作物占地超過5000英畝，種植了最優質的稻米。」「現在一切都沒了。」信德省的大部分地區現在是一片一望無際的水域，阻礙了大規模的軍事救援行動。

數百萬英畝的肥沃農田已被連續數周的降雨淹沒，且隨著印度河北部支流順流而下的洪流，印度河現在恐有決堤危機。

一名資深官員告訴法新社，「沒有降落跑道可用……我們的飛行員發現很難降落。」

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