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不敵熱浪？阿拉斯加雪蟹產量4500萬磅 暴跌至550萬磅

編譯柯立偉／綜合29日電
阿拉斯加蟹從月產4500萬磅遽降到只剩550萬磅，推測海溫升高應是主因。（Getty Images)
阿拉斯加蟹從月產4500萬磅遽降到只剩550萬磅，推測海溫升高應是主因。（Getty Images)

向來是海產生產重鎮的阿拉斯加，這兩年的雪蟹產量降低，去年10月間更因產量從前一年的4500萬磅暴跌至550萬磅而不得不提早結束捕撈季，專家大多推測雪蟹產量的暴跌與氣候變遷有關，國家海洋暨大氣總署(NOAA)阿拉斯加漁業中心推測或許是2019年極端熱浪影響，但仍無法解釋雪蟹產量暴跌的因素。

現年32歲、世代在阿拉斯加捕蟹維生的漁民普勞特(Gabriel Prout)表示，原先有消息指出2018年至2019年間雪蟹大量繁殖，因此包含他們家在內許多漁民都投入了不少資金擴充設備與人力，打算等到2021年幼蟹長成後可以來一次大豐收，但最後卻因不明原因，不只沒有豐收，產量甚至比往年少了88%。

漁民沒蟹抓 餐廳沒蟹賣

普勞特說：「這是一場鬥爭，感覺就好像是我們所有人都在往根本沒東西的罐子裡抓東西；我們的船當時探尋了好幾平方哩廣的海面，但抓起來的螃蟹數量根本不到100隻，可以說是血本無歸。」

除了漁民以外，阿拉斯加乃至於全國許多以雪蟹為主要產品的餐廳更是面臨無貨可賣的窘境，特別是因為現在烏俄戰事方酣，美國全面禁止俄羅斯海產進口，因此許多餐廳老闆為了彌補阿拉斯加州雪蟹供應驟跌的銷量，不得不以較高的成本引進挪威帝王蟹。

佛羅里達州邁阿密(Miami)熱門餐廳Klaw的老闆亞特柏里(George Atterbury)就說：「我們現在正與挪威海鮮批發商Troika Seafood合作，從挪威最北端的芬馬克郡(Finnmark)引進帝王蟹；雖然成本較高，但我們能轉嫁給客戶的成本有限，因為現在商家和客人對於價格都非常敏感。」

至於雪蟹數量突然暴跌的原因，阿拉斯加漁業中心主任福伊(Bob Foy)說：「現在並沒有具體的數據可以解釋，但或許是因為2019年的一波極端熱浪，將從未出現在白令海的南方棲息物種大量帶到北方，導致雪蟹棲息地受排擠從而大量遷徙，牠們或可能遷到更深的水域，也可能遷到我們調查範圍外的俄羅斯大陸棚。」

他說，不過由於螃蟹只能在海底行走，不像普通魚類可以迅速移動，因此短時間內產量驟跌比較可能的原因是大量死亡。

俄羅斯 熱浪 阿拉斯加州

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