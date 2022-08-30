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熱浪再襲加州 高溫將在勞工節周末攀顛峰

編譯徐薏茹／綜合29日電
飽受乾旱之苦的加州，氣象局預測南加本周還將受到超高溫來襲，提醒民眾留意。(Getty Images)
飽受乾旱之苦的加州，氣象局預測南加本周還將受到超高溫來襲，提醒民眾留意。(Getty Images)

國家氣象局(National Weather Service)預報顯示，加州接下來幾日將迎接另一波熱浪，高溫將持續穩定上升並於勞工節周末達到顛峰。

上周末沙加緬度(Sacramento)與其鄰近地區溫度降到華氏80幾度與90多度，預報指出29日開始回升到正常水平以上，預計到周中時將超過100度，並且於周末到勞工節時達到最高溫。

天氣頻道(The Weather Channel)與地方天氣預報網站Weather Underground的延伸預報預期勞工節當天沙加緬度的氣溫將飆到110度。

國家氣象局沙加緬度辦公處在推特發布公告：「注意！本周北加州的氣溫將再度上升。氣溫明天開始變暖，到了周六最熱，勞工節假期周末普遍處於中度到高度的高溫風險。」

不過一周前，該地區與聖華金谷(San Joaquin Valley)大部分區域有好幾日溫度破百，20日沙加緬度市中心高達106度，除了沙加緬度，預測模型顯示美西大部分地區也將面臨高溫。

即使是平常氣溫溫和的聖地牙哥(San Diego)都將迎接酷熱，氣象局聖地牙哥辦公處28日曾發布推文表示：「我們正在研究一個持續時間相當長的熱浪，至少從周中到勞工節周末影響大部分南加州地區，氣溫可能將是我們今年夏季目前看到的最高溫。」

加州森林及防火局(Cal Fire)也發布公告提醒：「勞工節即將到來，代表會有更多戶外活動、露營、烤肉或旅遊等，請採取安全的用火措施，如檢查丙烷烤架是否洩漏、離開現場前撲滅營火、車子行駛期間避免拖鍊。」

來源：FOX 11 Los Angeles

勞工 高溫 加州

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