氣候暖化 2100年海面升高10吋 美洪災將增5-10倍

最新研究估計，地球升溫已勢不可違，格陵蘭冰山到2100年還會融化掉110兆噸，海平面增高十吋，美國每年受到的洪災可能增加5到10倍。(Getty Images)

根據「自然氣候變遷 期刊」(Journal Nature Climate Change)29日公布的新研究，人為造成的氣候變遷持續造成格陵蘭巨大冰層融化，並估計2100年前會有110兆噸、3.3%的格陵蘭冰層融化；就算人類立刻停止排放溫室氣體，也無法阻止全球海平面從現在到2100年期間上升至少10吋。

華盛頓郵報(WP)指出，全球海平面上升10吋會帶來嚴重後果。根據美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)近期一份報告，若美國沿岸海平面在2050年前平均上升10至12吋，嚴重洪水 發生頻率會增加五倍，中度洪水出現頻率則增加十倍。

紐約時報報導，這份研究著重於「已升高」的海平面高度，即納入暖化已造成的海平面上升程度，有別於先前電腦模型研究，後者往往低估格陵蘭冰層融化程度，像是最新的聯合國「政府間氣候變化專門委員會」(IPCC)研究預測，2100年前海平面會上升二至五吋。

但根據這項最新研究，格陵蘭預計會有3.3%冰層融化，相當於110兆噸的冰，恐使全球海平面在2100年之前上升至少十吋。

今年7月格陵蘭冰層融解鳥瞰圖。(Getty Images)

這份新研究主要作者、丹麥和格陵蘭地質調查冰河 學家波克斯(Jason Box)表示，本研究雖未列出海平面上升10吋的明確時間，但若氣溫再增高，海平面恐再進一步上升。

「重點是，我們必須假設近100年內冰層上的冰已融化的情況。」本研究共同作者科爾根(William Colgan)表示：「每份研究的融冰數字都比前一份研究的數字更大，融冰速度一直超越預測。」

這份新研究預期比其他研究更嚴重的原因，在於其採用更簡單的方法，該研究團隊採用2000年至2019年衛星測量數據；其他複雜的電腦模擬模型則是預期全球減少溫室氣體排放，並依此評估未來冰層融化情況。

格陵蘭是全球最大島，上面被冰層覆蓋，其位於北極，暖化速度比全球各地更快，格陵蘭冰層若完全融化，恐使海平面上升逾20吋。過去20年的融化速度越來越快，格陵蘭現為全球海平面上升的最大融冰原因，超過南極洲冰層和全球高山冰河。

華郵報導指出，低地國家和發展中國家則更加危險，這些國家雖未大幅趨升全球溫度，但未來恐難籌出數十億元經費來因應上升的海平面。

這篇研究與來自比利時、丹麥、芬蘭、挪威、荷蘭、瑞士和美國機構的科學家合作，共同評估人類活動已造成多少冰層流失。