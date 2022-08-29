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「食物先於槍械」 日本稻田現在變國安問題

編譯季晶晶／綜合外電
兩岸緊情勢升溫，促使日本出現不要讓稻田枯萎的呼聲。示意圖。（路透）
兩岸緊情勢升溫，促使日本出現不要讓稻田枯萎的呼聲。示意圖。（路透）

彭博資訊報導，俄烏戰爭嚇得日本提振國防支出，而兩岸緊情勢升溫引發解決另一國安威脅的呼聲：別讓稻田枯萎。

數十年來，日本人一直減少吃米和魚，麵包、肉類和食用油的消耗量增加，導致以卡路里攝取為基礎的食物自給自足比率，由1965年的73%直線下降到2020年的37%，是全球主要經濟體的最低比率。

現任金澤工業大學教授、日本海上自衛隊退役中將伊藤敏之指責政府，「只考慮經濟效益，沒為國安做任何事」。他擔心，中國大陸和台灣海峽周圍的海上封鎖，可能產生比通膨更大的衝擊。

日本與歐美國家不同，如果食品進口枯竭，日本將無所依。東京大學農經系教授Nobuhiro Suzuki表示，日本增產稻米和小麥將至關重要：「就國安而言，食物應先於槍械。沒東西吃就無法戰鬥。」

增加對進口食品的仰賴，令前農業大臣森山裕憂心忡忡，他6月率領一群執政黨自民黨議員向日相岸田文雄提交報告，呼籲政府採取更多行動解決糧食安全問題。

他說：「烏克蘭讓我們了解，能在國內做的，就應該去做。包括化肥和種子在內，必須儘可能在國內生產。」

數十年來，日本傳統主食米飯的消費量一直下滑，過去五年，國產小麥的占比減半到剩13%左右。日本消費的小麥現在幾乎全部來自美國、加拿大和澳洲

前農業部官員、現任佳能全球研究所研究主任的山下一仁問：「如果中國入侵台灣呢？如果日本介入，海上航線被摧毀，來自美、澳、歐盟的食品進口被阻斷。整個日本會無法取得（進口食品），導致饑荒。」

政府正在為明年預算編列新的糧食安全支出，但這個高齡化且負債累累的國家也承諾了軍事升級，兩者都需求資金。想要增加國內動物飼料供給，並增產小麥、大米和其他食品，是說起來容易做起來難的任務。

日本 澳洲 岸田文雄

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