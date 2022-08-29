米奇．曼托棒球卡 拍出1260萬元破紀錄天價

美職棒傳奇人物，米奇曼托的棒球卡28日以1260萬元天價成交拍賣出手。(美聯社)

一張全新狀態的職棒球員米奇．曼托(Mickey Mantle)棒球卡28日在海瑞得拍賣 行(Heritage Auctions)拍賣會上，以1260萬元的天價售出，輕鬆打破以往運動類紀念品的拍賣紀錄；專家認為，通膨尚未消褪，運動類紀念品成為股票、房地產等的另類投資選擇。

美聯社報導，拍賣主持人艾微(Chris Ivy)認為，這張棒球卡很罕見，狀態幾近完美，曼托本人又是傳奇人物，註定成為最高價拍賣品。

在曼托這張棒球卡之前，運動紀念品拍賣最高價物件是阿根廷足球 球星馬拉杜納(Diego Maradona)1986年世界杯以爭議的「上帝之手」得分，當時所穿球衣，幾個月前球衣拍賣，得價930萬元。

馬拉杜納球衣拍賣得價，輕鬆打破一張有百年歷史、棒球員華格納(Honus Wagner)棒球卡的拍賣價725萬元。

就在7月，前重量級拳王阿里(Muhammad Ali)1974年在「叢林中的隆隆聲」(Rumble in the Jungle)一戰奪回的拳王腰帶，拍賣價取得近620萬元。

運動收藏品市場水漲船高，不僅珍罕物件如此，連放在車庫、閣樓積灰多年的藏品都一樣；很多東西被翻找出來，送到消費者網站如eBay拍賣，或者登上拍賣行珍品拍賣會。

艾微指出，過去兩年，有些人視為收藏品可避險，對抗高通膨，有些人則是童年懷舊熱情高漲。重視運動紀念品的人，以X世代及年紀更大的千禧世代為最。

艾薇另表示，新冠疫情 期間，人們關在家裡看網飛(Netflix)等節目膩了，重拾收藏嗜好，運動收藏品名列其中，有意出手的人來電數目大增；有錢的海外收藏家也有興趣，種種因素交乘，讓運動收藏品魅力更是水漲船高。