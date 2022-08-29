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威廉波特世界少棒賽／中華隊5賽事僅失2分 團結拚佳績

編譯中心／綜合報導
第75屆少棒聯盟世界大賽在賓州威廉波特市經過五天賽事，來自台灣的中華少棒隊獲得季軍。圖為中華少棒當家投手廖芫豎28日完投六局，13次三振，表現優異。(美聯社)
第75屆少棒聯盟世界大賽在賓州威廉波特市經過五天賽事，來自台灣的中華少棒隊獲得季軍。圖為中華少棒當家投手廖芫豎28日完投六局，13次三振，表現優異。(美聯社)

台北市福林少棒這次成功取得亞太區代表權，讓台灣闊別七年後重返少棒聯盟世界大賽，一路擊敗歐非區、巴拿馬區及墨西哥區代表隊；雖在對上庫拉索隊時因關鍵全壘打遭對手攔截，以0：1惜敗，但最後仍如願擊敗美國田納西隊，取得世界組季軍的優異成績。 

中央社報導，中華少棒代表隊總教練章子健在賽後記者會上難掩感動，表示自己以福林小將們為榮。他說，要到美國參加威廉波特少棒賽是件很困難的事，50年前台北市曾在這項賽事奪冠，50年後福林能再來到這，感到很光榮。

至於福林少棒如何能在5場賽事中僅失2分且3度完封對手，章子健說，他一直鼓勵小將們要團結合作，因為無法單靠一、兩位球員撐完整場比賽；從國內、南韓亞太區比賽再到美國，大家都是秉持這樣的信念，一起努力，一起完成比賽。

章子健表示雖有點遺憾，27日差一點點就能追平很多紀錄，但紀錄是其次，選手已經很努力表現，要給他們鼓勵。

主投廖芫豎：想全力贏下球賽

針對自己今天優異的投球表現，廖芫豎表示，因為今天是少棒最後一場，所以想說不管如何，「都要全力把球賽贏下來」。他說，4局下連續兩個三振覺得很興奮，也增加自己信心，對手擊出二壘安打也不會覺得怎麼樣，美國球隊本來就打擊很強，就把自己心態調整好。

吳軒閎敲安：最想與家人分享

今天敲出關鍵安打的吳軒閎則說，拿下季軍感到很興奮，覺得自己打得很好，最想跟家人分享好成績。

台灣曾17度在威廉波特少棒賽奪冠，最後一次為1996年，成績傲視群雄，但上次參賽已是2015年的事。

28日確定奪下世界組季軍後，福林小將興奮地擁抱彼此。翻譯兼隊醫張南雄博士拿出大幅中華民國國旗，跟著總教練章子健帶領小將們繞著球場跑一圈，向大批到現場為他們加油的球迷鞠躬致謝。

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